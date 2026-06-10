Sensorion sélectionne SENS-601 comme principal programme
La société de biotechnologie au stade clinique dédiée au développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive a sélectionné SENS-601, qui cible la perte auditive liée au gène GJB2, comme principal programme.
Publié le 10/06/2026 à 09:01
En parallèle, Sensorion a décidé d'arrêter le développement clinique du SENS-501 pour la perte auditive liée au gène OTOF à la suite de la revue stratégique de son portefeuille de candidats-médicaments, et met par conséquent fin au recrutement de l'essai Audiogene.