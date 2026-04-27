Shell rachète ARC Resources pour plus de 16 milliards de dollars

Shell a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'ARC Resources Ltd., une société énergétique spécialisée dans le bassin de schiste de Montney, en Colombie-Britannique et en Alberta, au Canada. La valeur de la transaction est estimé à environ 16,4 milliards de dollars, incluant la reprise de la dette nette.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ARC recevront 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 action ordinaire de Shell pour chaque action ARC détenue, ce qui représente environ 25% de numéraire et 75% d'actions au cours de clôture du 24 avril 2026.



Sur la base du cours de clôture de l'action Shell à cette date (33,08 livre sterling) et d'un taux de change livre sterling/dollar canadien de 1,8480, cela correspond à une contrepartie de 32,80 CAD par action, soit une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) d'ARC sur 30 jours. Cela équivaut à une valeur des capitaux propres d'environ 13,6 MdsUSD.



Shell reprendra environ 2,8 MdsUSD de dette nette et de contrats de location, ce qui porte la valeur d'entreprise à environ 16,4 milliards USD. La valeur des capitaux propres de 13,6 MdsUSD sera financée par 3,4 milliards USD en espèces et 10,2 MdsUSD en actions Shell, ces dernières étant valorisées selon le cours de clôture du 24 avril et l'émission d'environ 228 millions d'actions ordinaires.



Les conseils d'administration des deux sociétés ont soutenu la transaction à l'unanimité. Celle-ci devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'ARC, des tribunaux et des autorités réglementaires.



Par ailleurs, cette acquisition fait passer le TCAC (taux de croissance annuel composé) de la production de Shell de 1% (tel qu'énoncé lors de sa Journée des marchés de capitaux 2025) à 4%, par rapport à 2025. Elle soutient l'objectif de Shell de maintenir une production substantielle de liquides d'environ 1,4 million de barils par jour d'ici 2030 et au-delà.



La transaction combine les plus de 1,5 million d'acres nets (mesure de propriété immobilière et minière utilisée pour déterminer la part réelle qu'une entreprise détient dans une concession pétrolière ou gazière) d'ARC avec les quelque 440 000 acres nets de Shell dans la formation de Montney, et ajoute environ 2 milliards de barils équivalent pétrole de réserves prouvées et probables à la fin de 2025.



L'année dernière, environ 40% de la production d'ARC était constituée de liquides, représentant environ 70% de ses revenus. De plus, les réserves de gaz prouvées et probables d'ARC ont le potentiel de soutenir la croissance de Shell dans le secteur du GNL au Canada.



"ARC est un producteur de haute qualité, à bas coûts et affichant l'une des intensités carbone les plus faibles du secteur dans le bassin de schiste de Montney. Son activité complète notre empreinte actuelle au Canada et renforce notre base de ressources pour les décennies à venir", a déclaré Wael Sawan, PDG de Shell.