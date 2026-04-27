Shell rachète ARC Resources pour plus de 16 milliards de dollars
Shell a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'ARC Resources Ltd., une société énergétique spécialisée dans le bassin de schiste de Montney, en Colombie-Britannique et en Alberta, au Canada. La valeur de la transaction est estimé à environ 16,4 milliards de dollars, incluant la reprise de la dette nette.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ARC recevront 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 action ordinaire de Shell pour chaque action ARC détenue, ce qui représente environ 25% de numéraire et 75% d'actions au cours de clôture du 24 avril 2026.
Sur la base du cours de clôture de l'action Shell à cette date (33,08 livre sterling) et d'un taux de change livre sterling/dollar canadien de 1,8480, cela correspond à une contrepartie de 32,80 CAD par action, soit une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) d'ARC sur 30 jours. Cela équivaut à une valeur des capitaux propres d'environ 13,6 MdsUSD.
Shell reprendra environ 2,8 MdsUSD de dette nette et de contrats de location, ce qui porte la valeur d'entreprise à environ 16,4 milliards USD. La valeur des capitaux propres de 13,6 MdsUSD sera financée par 3,4 milliards USD en espèces et 10,2 MdsUSD en actions Shell, ces dernières étant valorisées selon le cours de clôture du 24 avril et l'émission d'environ 228 millions d'actions ordinaires.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont soutenu la transaction à l'unanimité. Celle-ci devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'ARC, des tribunaux et des autorités réglementaires.
Par ailleurs, cette acquisition fait passer le TCAC (taux de croissance annuel composé) de la production de Shell de 1% (tel qu'énoncé lors de sa Journée des marchés de capitaux 2025) à 4%, par rapport à 2025. Elle soutient l'objectif de Shell de maintenir une production substantielle de liquides d'environ 1,4 million de barils par jour d'ici 2030 et au-delà.
La transaction combine les plus de 1,5 million d'acres nets (mesure de propriété immobilière et minière utilisée pour déterminer la part réelle qu'une entreprise détient dans une concession pétrolière ou gazière) d'ARC avec les quelque 440 000 acres nets de Shell dans la formation de Montney, et ajoute environ 2 milliards de barils équivalent pétrole de réserves prouvées et probables à la fin de 2025.
L'année dernière, environ 40% de la production d'ARC était constituée de liquides, représentant environ 70% de ses revenus. De plus, les réserves de gaz prouvées et probables d'ARC ont le potentiel de soutenir la croissance de Shell dans le secteur du GNL au Canada.
"ARC est un producteur de haute qualité, à bas coûts et affichant l'une des intensités carbone les plus faibles du secteur dans le bassin de schiste de Montney. Son activité complète notre empreinte actuelle au Canada et renforce notre base de ressources pour les décennies à venir", a déclaré Wael Sawan, PDG de Shell.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de produits pétroliers (41,9%) : exploitation d'un réseau de 42 724 stations-services dans le monde ;
- raffinage de pétrole brut (28,9%) : détention, à fin 2025, de 7 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- production de gaz naturel liquéfié (14,4%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (12,9%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (1,9%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (10,8%), Europe (23,7%), Asie-Océanie-Afrique (34%), Etats-Unis (21,6%) et Amérique (9,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.