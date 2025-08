Snap ploie sous la concurrence

Après les solides performances publicitaires de Meta et Reddit, Snap déçoit. Sa croissance du chiffre d'affaires tombe à son plus bas niveau depuis plus d'un an. La sanction est immédiate : l'action plonge de 15% dans les échanges après Bourse.

Snap a publié des résultats trimestriels décevants, marqués par sa plus faible croissance de revenus en plus d’un an, à 1,34 milliard de dollars (+8,1%). Cette performance a été affectée par des changements temporaires dans sa plateforme publicitaire et la fin de l’exemption douanière "de minimis" aux États-Unis. L’action a plongé de 15% après-Bourse, illustrant la pression accrue exercée par la concurrence de Meta et Reddit sur le marché publicitaire. Pour stimuler son offre, Snap mise sur les Sponsored Snaps, des vidéos publicitaires intégrées aux boîtes de réception, censées générer plus d’interactions et d’engagement. Les PME ont été les principaux moteurs de la croissance, tandis que Snapchat+, son service d’abonnement, a vu ses abonnés bondir de 42% à près de 16 millions. Les utilisateurs actifs quotidiens ont progressé de 9% à 469 millions, légèrement au-dessus des attentes. Pour le troisième trimestre, Snap anticipe des revenus entre 1,48 et 1,51 milliard de dollars et un EBITDA compris entre 110 et 135 millions. Mais la perte nette s’est creusée à 263 millions, confirmant que la pression sur les marges reste forte malgré la croissance de sa base d’utilisateurs.