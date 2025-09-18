Solution 30 plonge de 27% au lendemain d'une publication semestrielle jugée 'encore frustrante' par Oddo BHF, avec un CA en baisse de 10% à 467 millions d'euros, un EBITDA en contraction de 17% à 32 MEUR et une perte nette qui se creuse à -17 MEUR.
'Cette dégradation des performances s'explique par la France, impactée par le ralentissement plus rapide qu'anticipé des activités de déploiement de la fibre (15% du CA groupe) et par le retard dans le démantèlement du réseau cuivre', met en avant l'analyste.
Oddo BHF note aussi que les dirigeants ne fournissent pas de guidance pour 2025. 'Ils indiquent prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation dans les télécoms en France, mais cela nécessite du temps', souligne-t-il.
Mentionnant aussi des incertitudes sur la feuille de route 2026, le bureau d'études maintient son opinion 'neutre' sur Solution 30, mais réduit son objectif de cours de 1,5 à 1,3 euro, sur des prévisions d'EBITDA réduites de près de 25%.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).