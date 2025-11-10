Les SPACs… Tu te souviens ? Ces coquilles vides de 2020-2021, remplies de promesses débiles et de PowerPoints fluorescents qui finissaient presque toutes en poussière ? On les croyait mortes. Enterrées. Dissoutes. ? Fin de l'histoire. Eh ben non.

Grâce à Donald Trump… les SPACs sont officiellement BACK.

Et attention : pas les SPACs lama à 2 francs de 2021.

Non, non : la version MAGA 2025.

Avec des noms patriotiques, des deals bizarres, des copains partout, et une ambiance “capitalisme de famille” qu’on n’avait pas revue depuis la Ruée vers l’Or.

Dans cet épisode, on plonge dans :

– comment Trump a rallumé la machine à SPACs façon zombie,

– pourquoi 24 milliards ont été levés en quelques mois,

– quels secteurs “America First” sont visés,

– qui sont les copains qui encaissent,

– et pourquoi, malgré les paillettes… le risque est énorme (encore une fois).

Bienvenue dans la nouvelle saison de “Wall Street, le feuilleton qui n’apprend jamais rien”.

🎬 SPAC IS BACK. Merci Donald.

