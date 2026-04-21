Le pionnier suédois du streaming audio vient de signer la meilleure année opérationnelle de son histoire : résultat opérationnel en hausse de 61% à 2,2 milliards d'euros, cash-flow libre record à 2,9 milliards. Pourtant le titre a perdu près d'un tiers depuis son sommet du printemps 2025. Les deux mouvements racontent la même histoire.

Deux exercices ont transformé Spotify. Début 2023, l'entreprise n'avait pas encore atteint le seuil de rentabilité opérationnelle durable. Fin 2025, le chiffre d'affaires atteint 17,2 milliards d'euros, les utilisateurs actifs mensuels franchissent 751 millions, les abonnés payants 290 millions.

Le chiffre d'affaires a progressé de 10% en publié sur l'exercice, le résultat opérationnel de 61%. La marge brute gagne deux cents points de base à plus de 32%, la marge opérationnelle s'établit à 12,8%, la trésorerie générée approche trois milliards d'euros. Au-delà de 700 millions d'utilisateurs, la croissance des revenus dépasse structurellement celle des coûts de contenu. Le pricing compte aussi, dans un rôle plus souterrain : les hausses déployées dans plus de 150 marchés au cours de l'année 2025 ont amélioré la contribution par abonné sans freiner le rythme d'acquisition. Les prix passent, les abonnés restent.

Le passage de relais

La publication du quatrième trimestre était aussi la dernière de Daniel Ek comme directeur général. Trente secondes d'earnings call, près de vingt ans à la barre, et un retrait à ses conditions : il devient Executive Chairman, garde l'essentiel des droits de vote et une main directe sur la stratégie de long terme, et confie les opérations à Alex Norström et Gustav Söderström, deux dirigeants internes avec plus de quinze ans de maison chacun.

Pendant quinze ans, Ek a vendu une histoire de construction : l'ubiquité sur plus de 2 000 équipements, la personnalisation adossée à l'acquisition de The Echo Nest en 2014, la conquête des podcasts puis des livres audio. Chaque pari payait en croissance, parfois au détriment de la rentabilité. La période qui s'ouvre est différente : il ne s'agit plus de gagner du terrain, il s'agit d'extraire de la marge.

Le thème retenu par la nouvelle équipe pour 2026, qualifié d'"année de l'ambition relevée", tourne autour d'une seule promesse : faire de Spotify la première plateforme média que l'utilisateur pourra interroger en langage naturel. Le DJ interactif sert déjà 90 millions d'abonnés pour plus de 4 milliards d'heures d'écoute cumulées. Les Playlists Promptées laissent l'utilisateur décrire une humeur, une époque, un souvenir, et obtiennent en retour une playlist construite sur l'historique d'écoute croisé avec les tendances culturelles du moment. L'avantage compétitif de Spotify ne tient pas à la technologie elle-même mais aux données d'écoute accumulées. Apple, YouTube et Amazon ont les moyens techniques. Pas l'historique. La monétisation directe de cet avantage reste à démontrer : l'intelligence artificielle améliore aujourd'hui l'engagement sans générer de revenus supplémentaires identifiables. Les charges d'infrastructure et de modération, elles, sont déjà là.

Le péage des labels

Autour de 530 USD, Spotify capitalise près de 95 milliards d'euros pour une valeur d'entreprise proche de 85 milliards après déduction de la trésorerie nette. Les bénéfices attendus en 2026 placent la valorisation autour de 35 fois les résultats nets et 29 fois le résultat d'exploitation. Le rendement du cash-flow libre prospectif s'établit à un peu plus de 4%. Spotify ne verse pas de dividende et ne prévoit pas de commencer. Le rendement total à un an se résume donc à la variation du cours.

Le cours actuel intègre déjà la croissance des bénéfices 2026, le multiple étant calculé sur cette base. Si la plateforme délivre exactement ce qui est attendu, le titre ne progressera qu'à hauteur de la croissance que le marché commencera à pricer pour 2027. À 45 fois, prolongement du régime actuel, le cours grimperait vers 680 USD, une progression d'environ 28%. À 25 fois, scénario de normalisation raisonnable pour un dossier de croissance dont les marges se stabilisent, il retomberait autour de 380 USD, un recul du même ordre. L'amplitude du pari est symétrique, la probabilité ne l'est pas : un multiple de 45 fois se maintient dans les dossiers où la croissance s'accélère, pas dans ceux où les marges se stabilisent.

En 2025, Spotify a reversé 11 milliards de dollars aux ayants droit musicaux, un record annuel. Rapporté au chiffre d'affaires de l'exercice, cela représente près de 60 centimes sur chaque euro encaissé. Ce ratio, remarquablement stable depuis une décennie, fixe le plafond de la rentabilité. Spotify est un distributeur dont la matière première appartient à d'autres, et qui la reverse en cash chaque mois. Payer un tel modèle 35 fois les bénéfices suppose que les verticales empilées sur la base d'utilisateurs, audiobooks, publicité programmatique, monétisation des outils créatifs et des fonctions IA, porteront la marge brute des 32% actuels vers les 40% visés par le management. C'est un pari acceptable, pas une marge de sécurité.

Deux horizons

Deux catalyseurs observables encadrent les douze prochains mois. L'Investor Day du 21 mai 2026 à New York, où les nouveaux dirigeants devront préciser la trajectoire de marge et la monétisation de l'intelligence artificielle au-delà des formules. Et le second semestre 2026, au cours duquel l'activité publicitaire doit basculer vers le régime programmatique pour lequel la plateforme a investi depuis dix-huit mois.

Avec un cours autour de 530 USD, le pari implicite est plus exigeant qu'il n'y paraît. À ce niveau de valorisation, ce n'est plus la croissance qui est payée, ni la rentabilité, toutes deux désormais visibles. C'est la capacité de Spotify à capturer une marge qu'il ne reverse pas aux labels, celle des verticales qui s'empilent sur la base d'utilisateurs. Daniel Ek a validé sa thèse en vingt ans. La suite dira si le modèle peut encore livrer ce que le marché attend.