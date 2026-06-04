Sword Services Greece, à la tête d'un consortium avec Netcompany et Sopra Steria, s'est vu attribuer un contrat portant sur le développement et la maintenance du système européen de gestion des entrées et sorties. L'accord porte sur une durée de quatre ans et représente un montant estimé à 93 millions d'euros.
Ce contrat couvre la conception, le développement, les tests et la maintenance des applications du système européen de gestion des entrées et sorties (Entry/Exit System - EES), incluant son coeur applicatif, les webservices, les composants mutualisés, les API/PNR et l'ensemble des éléments associés.
Ce dispositif, au coeur des politiques européennes de gestion des frontières, vise à moderniser le contrôle des entrées et sorties aux frontières extérieures de l'espace Schengen grâce à un enregistrement numérique des ressortissants de pays tiers effectuant de courts séjours. Il contribue ainsi à renforcer à la fois la sécurité et la fluidité des passages aux frontières.
Sword Group SE compte plus de 3 600 spécialistes en IT/Digital actifs dans plus de 50 pays, qui accompagnent ses clients dans l'évolution de leurs organisations à l'ère du numérique. Sword Group SE possède une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Sword Group SE optimise les processus de ses clients et valorise leurs données.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.