Ce contrat couvre la conception, le développement, les tests et la maintenance des applications du système européen de gestion des entrées et sorties (Entry/Exit System - EES), incluant son coeur applicatif, les webservices, les composants mutualisés, les API/PNR et l'ensemble des éléments associés.

Ce dispositif, au coeur des politiques européennes de gestion des frontières, vise à moderniser le contrôle des entrées et sorties aux frontières extérieures de l'espace Schengen grâce à un enregistrement numérique des ressortissants de pays tiers effectuant de courts séjours. Il contribue ainsi à renforcer à la fois la sécurité et la fluidité des passages aux frontières.