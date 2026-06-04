Sword remporte un contrat

Sword Services Greece, à la tête d'un consortium avec Netcompany et Sopra Steria, s'est vu attribuer un contrat portant sur le développement et la maintenance du système européen de gestion des entrées et sorties. L'accord porte sur une durée de quatre ans et représente un montant estimé à 93 millions d'euros.

Ce contrat couvre la conception, le développement, les tests et la maintenance des applications du système européen de gestion des entrées et sorties (Entry/Exit System - EES), incluant son coeur applicatif, les webservices, les composants mutualisés, les API/PNR et l'ensemble des éléments associés.



Ce dispositif, au coeur des politiques européennes de gestion des frontières, vise à moderniser le contrôle des entrées et sorties aux frontières extérieures de l'espace Schengen grâce à un enregistrement numérique des ressortissants de pays tiers effectuant de courts séjours. Il contribue ainsi à renforcer à la fois la sécurité et la fluidité des passages aux frontières.