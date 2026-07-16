Taux : les rendement progressent inexorablement

L'activité industrielle aux Etats Unis surprend par sa vigueur au mois de juin et le marché de l'emploi semble au bord de la surchauffe si l'on s'en tient aux chiffres du chômage, retombés proches de planchers historiques. Du coup, les taux US continuent de progresser avec +3,5Pts sur le "10 ans" à 4,5800%, +4,8Pts sur le "2 ans" à 4,1730%, le "30 ans" s'en tire un petit peu mieux avec +2,2Pts à 5,1050%.

L'agenda "macro" était assez dense ce jeudi : les ventes de détail US ont augmenté de 0,2% en juin 2026 sur un mois, et de 2,9% en trimestriel, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier contre un repli de 0,1% attendu et après une hausse de 1% en mai.



De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai après une progression de 1,4% en avril, soit bien plus rapidement que les stocks.

Le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.



L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie se retrouve tout simplement multiplié par 4 en juillet, passant de 10,3 à 41,4, pulvérisant le consensus de 12,7: il s'agit de son plus haut au plus haut depuis janvier 2025.



Surprise côté chômage hebdo : les nouvelles inscriptions hebdomadaires ont baissé de -8 000 et le Département du Travail des Etats-Unis indique en avoir comptabilisé 208 000 alors que le consensus tablait sur 217 000 (un score de moins de 210.000, c'est un marqueur du plein emploi).



L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.



Sur le front commercial, Donald Trump a validé l'instauration de droits de douane de 25% sur une série de produits importés du Brésil.



En Europe, les rendements poursuivent leur progression inexorable avec un Bund (+3,5Pt) qui atteint les 3,1500%, nos OAT affichent +3Pts à 3,9300% (après un "pic" annuel à 3,967% contre 3.978% le 10 mai dernier), les BTP italiens rajoutent +5Pts à 3,955%.



Outre-Manche, les "gilts" UK ont fait une nouvelle incursion au-delà des 5,000% avant de revenir sur leurs niveaux de la veille à 4,975%.



Enfin, les montagnes russes continuent pour le "10 ans" japonais qui se retend de +4,5Pts vers 2,723%.