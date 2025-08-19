TP ICAP réitère sa recommandation 'conserver' sur Telepeformance avec un objectif de cours ajusté de 92 à 91 euros, suite à la mise à jour de ses estimations 2025 dans le sillage de la réduction des objectifs annuels du groupe fin juillet.
'Les résultats de TP au premier semestre ont été inférieurs aux attentes, reflétant les fortunes très contrastées des Core Services et des Services Spécialisés, au-delà des perturbations causées par les effets de change', rappelle le broker.
'Le Future Forward Plan 2028, présenté en juin 2025, est concret en termes d'investissements, mais beaucoup plus théorique en termes de relais de croissance et de potentiel de revalorisation des marges au-delà de 2028', poursuit-il.
Telepeformance : TP ICAP ajuste sa cible
Publié le 19/08/2025 à 10:08
