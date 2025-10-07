Tesla a présenté mardi une nouvelle version du Model Y, proposée à partir de 39 990 dollars, marquant une tentative de relance de ses ventes en berne. Ce lancement intervient dans un contexte de recul des parts de marché du constructeur, confronté à une concurrence accrue sur le segment des véhicules électriques. Elon Musk concrétise ainsi sa promesse de rendre un modèle plus accessible, bien que le projet d’un véhicule à 25 000 dollars ait été abandonné. L’expiration du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars fin septembre a mécaniquement renchéri les prix, accentuant la nécessité pour Tesla de proposer une offre plus compétitive.

Le PDG a reconnu que la demande restait forte mais limitée par le pouvoir d’achat des consommateurs. Après une campagne de communication teasing sur X, le constructeur espère que cette déclinaison plus abordable du Model Y redynamisera ses ventes au quatrième trimestre. Ce modèle, dont la production a débuté partiellement cet été, constitue un pilier stratégique dans la feuille de route de Musk visant 20 millions de livraisons sur dix ans, un objectif inscrit dans son ambitieux plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars.

Tesla évolue toutefois dans un environnement de plus en plus difficile. La marque subit la pression des constructeurs chinois et européens, tandis que son image pâtit des positions publiques controversées d’Elon Musk. Pour regagner du terrain, le groupe mise sur le renouvellement de sa gamme, incluant un Model 3 allégé et une version restylée du Model Y, ainsi que sur le développement de technologies d’intelligence artificielle destinées à ses projets de robotaxis et de robots humanoïdes.