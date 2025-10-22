Texas Instruments affiche des perspectives décevantes

Texas Instruments est attendu en forte baisse en transactions hors séance, au lendemain d'une publication trimestrielle accompagnée d'objectifs ternes pour les trois derniers mois de l'année en cours.



Pour son quatrième trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique ne tabler que sur un chiffre d'affaires compris entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA entre 1,13 et 1,39 dollar.



Il a publié mardi soir un BPA en hausse de 1% à 1,48 USD au titre de son troisième trimestre 2025, un BPA à peu près conforme au consensus et intégrant une réduction de 10 cents qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible de 1,36-1,60 USD.



Toujours en comparaison annuelle, TI a vu son profit opérationnel augmenter de 7% à 1,66 MdUSD, pour des revenus qui se sont accrus de 14% à 4,74 MdsUSD, dans le haut de sa fourchette-cible qui allait de 4,45 à 4,80 MdsUSD.



'Notre flux de trésorerie d'exploitation de 6,9 MdsUSD pour les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle d'affaires, la qualité de notre portefeuille de produits et l'avantage de la production de 300 mm', commente son CEO Haviv Ilan.