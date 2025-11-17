Thales annonce le lancement de MISTRAL, solution de sécurité de pointe développée pour répondre aux enjeux de protection des communications bénéficiant de la mention Diffusion restreinte face menaces liées à l'arrivée de l'ordinateur quantique.

Déjà entré en phase de tests opérationnels, avec une disponibilité prévue en juin 2026, ce chiffreur post-quantique s'adresse aux administrations, opérateurs d'importance vitale et entreprises de la base industrielle et technologique de défense.

Conforme aux recommandations de l'ANSSI, certifié Common Criteria EAL4+, MISTRAL pourra être déployé dans le cadre de projets européens nécessitant un haut niveau de protection des données entre industriels et acteurs des hautes technologies.

'Le chiffreur de Thales offre non seulement un haut niveau de sécurité, mais il assure des performances optimales, avec des débits allant jusqu'à 4x10 Gbps et une faible latence, sans compromettre la sécurité', ajoute le groupe d'électronique.