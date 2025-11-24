Thyssenkrupp Automotive Technology cède une activité
Publié le 24/11/2025 à 14:02
Avec Agile Robots, thyssenkrupp affirme avoir "identifié un partenaire solide et à long terme, doté des capacités technologiques, de la solidité financière et d'un concept industriel convaincant nécessaires pour développer durablement l'activité".
"Les deux parties unissent leurs forces pour accélérer l'industrialisation et l'exécution fiable de solutions innovantes, tout en s'étendant à de nouveaux marchés au-delà du secteur automobile, tels que l'intralogistique, l'électronique et la technologie médicale".
Au sein d'Agile Robots, la nouvelle entreprise opérera sous le nom de "Krause Automation", agissant en tant que fournisseur de systèmes proposant des solutions de bout en bout allant des composants intelligents aux usines clés en main.