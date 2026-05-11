TKMS recule malgré une publication solide

Le groupe allemand de défense navale a publié des résultats semestriels 2025/26 en progression, soutenus par l'exécution de son carnet de commandes historique et la montée en puissance de ses activités sous-marines et électroniques. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels et de moyen terme, des prévisions toutefois légèrement inférieures au consensus FactSet. Le marché se montre intransigeant : le titre recule de 5%.

Le groupe de défense allemand TKMS, qui se présente comme le leader du marché des sous-marins conventionnels avec 70% de la flotte de l'OTAN, a publié aujourd'hui un EBIT ajusté de 60 MEUR au titre du premier semestre 2025/26, en hausse de 14% sur un an.



Le chiffre d'affaires a progressé de 10% sur un an à 1,168 MdEUR, grâce à l'exécution programmée du carnet de commandes élevé du groupe. De son côté, le free cash flow est ressorti à -72 MEUR, contre 756 MEUR un an plus tôt. Le groupe souligne que cette baisse était attendue en raison de décaissements liés à l'exécution des projets.



Le carnet de commandes atteint un niveau record



Les prises de commandes sont restées soutenues à 3,409 MdsEUR, malgré une base de comparaison élevée de 5,597 MdsEUR un an plus tôt. Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 20,6 MdsEUR au 31 mars 2026, contre 18,2 MdsEUR fin septembre 2025.

Cette progression reflète notamment la commande norvégienne de deux sous-marins Type 212CD supplémentaires ainsi qu'un contrat majeur de torpilles lourdes.



"TKMS est sur la bonne voie et poursuit sa croissance. Pour la première fois, notre carnet de commandes a dépassé la barre des 20 milliards d'euros ; le chiffre d'affaires et l'EBIT ajusté ont tous deux progressé significativement sur un an", a commenté le CEO Oliver Burkhard.



Le groupe a également mis en avant plusieurs avancées commerciales récentes, notamment un protocole d'accord au Brésil pour quatre frégates supplémentaires de classe Tamandaré, des discussions autour d'une coopération industrielle avec l'espagnol Navantia et des négociations en cours avec l'Inde pour six sous-marins.



TKMS confirme enfin les objectifs relevés au premier trimestre. Le groupe vise toujours une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 5% sur l'exercice 2025/26 ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté supérieure à 6%.



Le consensus FactSet est légèrement supérieur aux attentes du management, avec un CA 25/26 attendu en croissance de +5,3% et une marge d'EBIT ajusté de 6,3%.



A moyen terme, il maintient son objectif d'une marge d'EBIT ajusté supérieure à 7% et d'une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 10%.



L'avis de mwb research après cette publication



Réagissant à cette publication, mwb research confirme son conseil d'achat sur le titre TKMS, avec un objectif de cours inchangé à 125 EUR.

Le bureau d'études estime que le groupe reste très bien positionné pour les prochaines décennies dans un secteur de la défense jugé de plus en plus instable, avec des risques croissants chez certains concurrents.



Selon la note, la visibilité demeure élevée grâce à un carnet de commandes supérieur à 20 MdsEUR, représentant environ huit années de chiffre d'affaires, alors que plusieurs contrats importants restent attendus.



Le broker met également en avant l'amélioration durable des marges dans les sous-marins avec la disparition progressive des anciens contrats moins rentables, ainsi que la contribution croissante d'Atlas Elektronik, considéré comme une activité de qualité soutenant la croissance et les marges du groupe.



Enfin, mwb research juge que la demande de défense navale reste solidement orientée et considère que le groupe est bien placé pour profiter des futurs programmes militaires européens et internationaux.