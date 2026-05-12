Touax réduit son capital

Le spécialiste de la location de matériels de transport durable a annoncé une modification de sa structure de capital. Cette opération technique vise à optimiser la valeur pour les actionnaires.

Le groupe Touax a franchi une nouvelle étape dans sa gestion financière. Faisant suite aux décisions de la gérance prises le 5 mai 2026, le leader européen de la location d'actifs tangibles a procédé à l'annulation de 29 077 actions auto-détenues.



Une structure de capital resserrée



Cette opération, autorisée lors de l'assemblée générale de juin 2025, entraîne une réduction du capital social d'un montant nominal de 232 616 euros. En conséquence, le capital social de Touax s'établit désormais à 55 859 760 euros.



Le nombre total de titres composant le capital est porté à 6 982 470 actions, d'une valeur nominale de 8 euros chacune. Les formalités administratives et la mise à jour des statuts ont déjà été finalisées auprès du Registre du commerce et des sociétés.



Un acteur majeur du transport durable



Pour rappel, Touax gère aujourd'hui un parc d'actifs (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) s'élevant à près de 1,3 milliard d'euros. Le groupe opère mondialement, tant pour son propre compte que pour celui d'investisseurs tiers, se positionnant comme un pivot de la logistique décarbonée.