Le groupe Touax a franchi une nouvelle étape dans sa gestion financière. Faisant suite aux décisions de la gérance prises le 5 mai 2026, le leader européen de la location d'actifs tangibles a procédé à l'annulation de 29 077 actions auto-détenues.
Une structure de capital resserrée
Cette opération, autorisée lors de l'assemblée générale de juin 2025, entraîne une réduction du capital social d'un montant nominal de 232 616 euros. En conséquence, le capital social de Touax s'établit désormais à 55 859 760 euros.
Le nombre total de titres composant le capital est porté à 6 982 470 actions, d'une valeur nominale de 8 euros chacune. Les formalités administratives et la mise à jour des statuts ont déjà été finalisées auprès du Registre du commerce et des sociétés.
Un acteur majeur du transport durable
Pour rappel, Touax gère aujourd'hui un parc d'actifs (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) s'élevant à près de 1,3 milliard d'euros. Le groupe opère mondialement, tant pour son propre compte que pour celui d'investisseurs tiers, se positionnant comme un pivot de la logistique décarbonée.
TOUAX SCA est spécialisé dans la location (53,6% du CA), la vente (37,5%) et la gestion (8,9%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (46,1%) : gestion, à fin 2025, d'un parc de 305 135 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (35,6%) : gestion de 12 057 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (10%) : gestion d'une flotte de 114 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (8,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (46%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.