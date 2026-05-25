Les analystes ont commencé par souligner que le numéro deux mondial du secteur, Richemont, a connu une belle performance sur les trois premiers mois de l'année. Oddo BHF évoque "une croissance impressionnante" de 13% à taux de change constants entre janvier et mars, avec une mention spéciale pour l'activité Joaillerie (+16%).
De la publication du Suisse, les analystes ont retenu deux points clés pour l'ensemble du secteur.
Il y a d'une part la croissance globale du secteur qui s'est maintenue à +3% sur un an, à taux de change constants, au même niveau qu'au quatrième trimestre. Au niveau des zones, les Amériques ont progressé d'environ 10% en moyenne et l'ensemble de l'Asie d'environ 5%, une performance plutôt honorable sachant que l'impact de la situation au Moyen-Orient a probablement pesé à hauteur de 100 points de base sur le trimestre.
D'autre part, Oddo BHF note un écart persistant entre la joaillerie et le luxe accessible traditionnel (soft luxury). Le rythme de croissance de la joaillerie est supérieur au reste du secteur dans les régions où les dépenses de luxe augmentent fortement. En revanche, la reprise du "soft luxury", après deux ans de ralentissement, semble encore particulièrement lente.
Focus sur Chanel
Dans sa note, Oddo BHF revient également sur les résultats financiers de l'exercice 2025 de Chanel. La croissance de 1,8%, toujours à taux de change constants pour 2025 suggère un rattrapage par rapport au secteur, après la sous-performance enregistrée l'année précédente. Pour les analystes, la maison de la rue Cambon a définitivement retrouvé sa dynamique et va livrer une concurrence féroce pour capter les clients de luxe VIP qui portent la croissance de l'industrie, notamment aux Etats-Unis. Toujours selon Oddo BHF, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour les concurrents directs comme Dior, Hermès, Saint Laurent et Prada.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.