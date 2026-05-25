Tout ce qui brille...

Après la publication des comptes trimestriels du Suisse Compagnie Financière Richemont vendredi, et de Chanel la semaine dernière, Oddo BHF a dévoilé une note sur le secteur du luxe.

Les analystes ont commencé par souligner que le numéro deux mondial du secteur, Richemont, a connu une belle performance sur les trois premiers mois de l'année. Oddo BHF évoque "une croissance impressionnante" de 13% à taux de change constants entre janvier et mars, avec une mention spéciale pour l'activité Joaillerie (+16%).



De la publication du Suisse, les analystes ont retenu deux points clés pour l'ensemble du secteur.



Il y a d'une part la croissance globale du secteur qui s'est maintenue à +3% sur un an, à taux de change constants, au même niveau qu'au quatrième trimestre. Au niveau des zones, les Amériques ont progressé d'environ 10% en moyenne et l'ensemble de l'Asie d'environ 5%, une performance plutôt honorable sachant que l'impact de la situation au Moyen-Orient a probablement pesé à hauteur de 100 points de base sur le trimestre.



D'autre part, Oddo BHF note un écart persistant entre la joaillerie et le luxe accessible traditionnel (soft luxury). Le rythme de croissance de la joaillerie est supérieur au reste du secteur dans les régions où les dépenses de luxe augmentent fortement. En revanche, la reprise du "soft luxury", après deux ans de ralentissement, semble encore particulièrement lente.



Focus sur Chanel



Dans sa note, Oddo BHF revient également sur les résultats financiers de l'exercice 2025 de Chanel. La croissance de 1,8%, toujours à taux de change constants pour 2025 suggère un rattrapage par rapport au secteur, après la sous-performance enregistrée l'année précédente. Pour les analystes, la maison de la rue Cambon a définitivement retrouvé sa dynamique et va livrer une concurrence féroce pour capter les clients de luxe VIP qui portent la croissance de l'industrie, notamment aux Etats-Unis. Toujours selon Oddo BHF, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour les concurrents directs comme Dior, Hermès, Saint Laurent et Prada.