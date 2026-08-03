L'hémorragie sur les semiconducteurs semble avoir cessé sur les marchés actions, qui ont mieux terminé le mois de juillet qu'ils ne l'avaient commencé. Il reste une belle série de résultats d'entreprises cette semaine pour animer la cote, avant l'accalmie propre à la mi-août. Au Moyen-Orient, la jauge des tensions est plutôt orientée à la baisse avec des négociations prévues dès cet après-midi entre Téhéran et Washington.

La dernière semaine de juillet a confirmé qu'il y a deux types d'actions en bourse en ce moment. Celles qui affichent des parcours relativement linéaires et celles qui sont guidées par les émotions. Et par émotions, je devrais plutôt écrire par l'exposition à l'intelligence artificielle. C'est ce qui a valu une hausse de 15% à Amazon et une baisse de 7,3% à Apple vendredi. Compte tenu du poids des deux entreprises, il va sans dire que ces mouvements déplacent des flux colossaux. Jeudi, c'est Microsoft qui avait bondi de plus de 15%. Et je ne parle même pas de l'indice KOSPI coréen, qui a perdu 11% mardi dernier avant de reprendre 18% vendredi.

Au-delà des envolées stupéfiantes et des gamelles mémorables, les investisseurs vont sans doute retenir trois choses à la mi-temps de l'été.

Primo, le mois de juillet s'est plutôt bien terminé pour le compartiment technologique, qui a rebondi après une sévère chute initiale. Certes, le Nasdaq 100 a lâché 6,6% entre le 1er et le 31 juillet, mais la glissade du compartiment des semiconducteurs a cessé jeudi dernier, grâce notamment aux espoirs de rachats à bon compte sur une thématique où les points d'entrée ne sont pas évidents.

Secundo, les actifs moins corrélés à l'IA affichent des performances honorables et, en tout état de cause, moins enfiévrées. Les indices américains S&P 500 et Dow Jones sont à l'équilibre sur le mois dernier. En Europe, le Stoxx Europe 600 a gagné 1,2% en juillet, son quatrième mois consécutif de progression. Il gagne 9,6% en 2026, et même 11,7% en intégrant les dividendes.

Tertio, le conflit au Moyen-Orient continue à faire fluctuer le pétrole, mais un peu moins les indices. L'or noir chute d'ailleurs lourdement ce matin après l'annonce de nouveaux pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à compter de cet après-midi. Pendant le weekend, Donald Trump a renoncé à ce qui aurait été, selon ses dires, "la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale". Le baril de Brent a lâché 7% pour revenir dans la zone des 80 / 85 USD. On ne sait évidemment pas si cet énième rebondissement aboutira à un règlement définitif du conflit. Mais disons qu'il intervient au moment où l'hémorragie sur les semiconducteurs semble avoir cessé, ce qui vient enrichir la colonne des "+" à court terme. La baisse du pétrole contribue de surcroît à réduire les craintes de hausse de taux, ce qui est toujours bon à prendre pour les marchés actions.

Les informations à connaître pour bien commencer la semaine :

Le Japon a confirmé une intervention conjointe avec les Etats-Unis pour soutenir le yen en fin de semaine dernière.

L'OPEP+ va augmenter légèrement sa production de pétrole en septembre.

La FIFA renonce à ouvrir la coupe du monde de football à des capitaux privés.

Kevin Warsh songerait à réduire la fréquence des comités de politique monétaire de la Fed, selon le NYT.

Lula, 80 ans, officialise sa candidature à l’élection présidentielle au Brésil et vise un quatrième mandat.

La guerre des modèles d'IA continue. Vendredi, le chinois DeepSeek a lancé une API publique pour son modèle d'IA le plus avancé, V4 Flash. Son compatriote Alibaba a pour sa part dévoilé Qwen 3.8-Max, son modèle d'IA le plus performant à ce jour.

Sur l'agenda économique : les chiffres de l'emploi américain de juillet constitueront le point d'orgue hebdomadaire, mais il faudra patienter jusqu'à vendredi.

Sur l'agenda des sociétés : le calendrier des résultats sera encore très chargé, avec plus de 200 entreprises des indices Stoxx Europe 600 et S&P 500. Parmi elles, Palantir, SpaceX, Eli Lilly ou Sandisk aux Etats-Unis et HSBC, Siemens Energy et Allianz en Europe.

En Asie-Pacifique, la dualité dont j'ai parlé au début de cette chronique est aussi la norme. La Corée du Sud et, dans une moindre mesure, Taïwan et le Japon sont devenus des marchés boursiers IA. Les autres places ont des comportements plus traditionnels. Le KOSPI coréen perd ainsi 5% ce matin, après donc un +18% sur la séance précédente. Le Nikkei 225 japonais est à -1% après +4,2% vendredi. L'Australie et Hong Kong grappillent 0,1%. Il se passe quelque chose en Inde, où le SENSEX affiche une quatrième séance consécutive de progression. L'Europe devrait démarrer la semaine en hausse.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Ventes au détail (Allemagne)

08h30 : Taux d'inflation (Suisse)

16h00 : Indice ISM manufacturier (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 90 à 94,60 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 EUR à 81 EUR.

Arcelormittal : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 65 à 71 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 61 EUR.

Argan : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 79 EUR.

Azimut Holding : Intesa Sanpaolo passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 36,30 EUR à 40,70 EUR.

Bnp Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 119 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20,50 EUR.

Edenred : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.

Elis : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 27,40 à 29,40 EUR.

Essilorluxottica : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 EUR.

Eurofins Scientific : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 86 à 85 EUR.

Euronext : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 190 EUR.

Evolution : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 520 SEK à 750 SEK.

FDJ United : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 23 EUR.

GTT : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 230 EUR.

Ipsen : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 135 EUR.

JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 24,60 EUR.

Klépierre : Jefferies dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 40 EUR.

L'Oréal : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 387 à 378 EUR.

Philips : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,50 EUR à 24 EUR.

Rentokil Initial : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 517 GBX à 498 GBX.

Safran : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 360 à 370 EUR.

Severn Trent : Jefferies dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3220 GBX.

Siltronic : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82 à 105 EUR.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 81 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 74 à 84 EUR.

Stellantis : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 5,80 EUR.

Teleperformance : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 56 à 61 EUR.

UCB : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 212 à 220 EUR.

Unite Group : Citi dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 906 GBX à 579 GBX.

Vicat : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 101 EUR.

Vinci : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 139 à 143 EUR.

Worldline : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,37 à 13,50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.