L'ascenseur émotionnel géopolitique a dominé les débats cette semaine en bourse, en occultant les premières publications de résultats. Lesquelles ont été plutôt mal accueillies, à l'image de certaines banques, de Netflix, d'Intel ou d'Abbott. Le rythme des publications va accélérer la semaine prochaine, qui hébergera aussi une décision de la Fed sur ses taux. Reste à savoir si le weekend, propice aux Trumperies, apportera du répit aux investisseurs.

Les marchés actions pratiquent la méthode Coué depuis mercredi : si ça ne va pas mal, c'est que ça va bien. En effet, Donald Trump n'a pas renversé la table à Davos au sujet du Groenland, ce qui a rassuré tout le monde. Comme les investisseurs aiment bien les punchlines, ils ont ressorti la théorie du TACO Trade : Trump fait toujours machine arrière (Trump Always Chickens Out) en menaçant beaucoup avant de se montrer plus conciliant. Le seul hic en l'occurrence, c'est que tout le monde n'a pas l'air d'avoir exactement compris la même chose lors de ce qu'on peut appeler le "compromis de Davos". Mais bon, les positions ont à nouveau l'air conciliables, le spectre de nouveaux droits de douane s'éloigne et les marchés actions ont rebondi au cours des deux dernières séances.

Par contre, le reste des actifs financiers raconte une histoire un peu différente. Les rendements obligataires ne se décrispent pas. Les métaux précieux poursuivent leur course en avant (+38% pour l'argent et +15% pour l'or depuis le 1er janvier) et le dollar a repiqué du nez. La glissade du billet vert repose sur le sentiment que les investisseurs réduisent leur exposition aux Etats-Unis, dont la prime de risque a augmenté avec les dernières ruades de Donald Trump.

La séance du jour sera encore marquée par la géopolitique, mais elle subira aussi l'influence d'Intel. Le groupe a publié des prévisions décevantes après la clôture de Wall Street hier soir, ce qui lui valait un assez moche plongeon de plus de 10% hors séance. L'entreprise, dont le cours a pris 150% sur un an après une longue traversée du désert, bénéficie d'une narration porteuse. Mais qui ne souffre pas vraiment d'accrocs. Les histoires de croissance molle font mauvais ménage avec celles de prospérité infinie liée à l'IA. Par conséquent, ça pèse un peu sur le moral des troupes techs ce matin, même si les aficionados du secteur pansent déjà leurs plaies en soulignant qu'Intel est confronté à des limites de production, pas à une demande en berne. Le grand média tech américain The Information souligne quand même ce matin qu'Intel, malgré ses problèmes d'exécution et ses prévisions à géométrie variable, est mieux valorisée que TSMC et son excellence opérationnelle, ce qui est absurde mais probablement lié à la couleur du drapeau.

Dans le volet macroéconomique, le marché attend la publication des indicateurs d'activité PMI préliminaires du mois de janvier, notamment dans la zone euro (10h00) et aux Etats-Unis (14h30). Pendant la nuit, la Banque du Japon a laissé son taux directeur inchangé à 0,75%, comme prévu. Elle a aussi relevé ses prévisions d'inflation et de croissance, tout en laissant ouverte la possibilité de relever ses taux plus tard dans l'année. La réaction du marché a été tiède. Le pétrole a perdu un peu de terrain après des déclarations relativement optimistes concernant les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ou plutôt les tractations pour lancer des négociations de paix. Aux Etats-Unis, les dernières statistiques publiées ont l'air peu compatibles avec un assouplissement monétaire. Le marché n'attend plus de baisse de taux lors des réunions de janvier, mars et avril. Les paris de baisse sont majoritaires à partir de la réunion du 17 juin, qui sera la première de l'ère post-Powell, et qui sera par conséquent présidée par un banquier central pro-Trump. En Chine, la banque centrale a fixé le taux de référence quotidien du yuan à un niveau supérieur à 7 CNY pour 1 USD, une première depuis 2023. J'avoue ne pas y connaître grand-chose, mais des gens très bien ont l'air de trouver que c'est à surveiller.

La dernière séance de la semaine est haussière en Asie-Pacifique, hormis en Inde où le SENSEX perd 0,3%. Le Japon et Hong Kong prennent 0,3%, la Corée du Sud et Taiwan 0,7% et l'Australie 0,1%. L'indice MSCI Asia Pacific est en légère progression sur la semaine. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, mais les futures de Wall Street sont repassés dans le vert en dépit des mauvais chiffres d'Intel et Abbott.

Le CAC 40 perd 0,2% à l'ouverture à 8 131 points. Le SMI lâche 0,35% à 13 182 points. Le Bel 20 gagne en revanche 0,3% à 5 343 points.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI des grandes économies seront publiés tout au long de la journée. Aux Etats-Unis, il y aura en plus l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 71 EUR.

ASM International : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 705 EUR à 795 EUR.

Aumovio : Jefferies passe de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 36,20 EUR à 43,20 EUR.

BE Semiconductor : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 184 à 200 EUR.

Carl Zeiss Meditec : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 32 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.

Castellum : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 109 SEK à 138 SEK.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54,30 EUR à 60,60 EUR.

D'Ieteren Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 212 à 248 EUR.

Danone : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 83 EUR.

Edenred : UBS passe de acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 19 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,20 EUR à 16,35 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95,40 EUR à 100,50 EUR.

Holcim : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.

Haleon : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 380 GBX à 420 GBX.

Investor AB : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 388 SEK à 372 SEK.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 17,40 EUR.

Ipsos : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36,50 à 36,70 EUR.

Lindt : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 135 000 CHF à 105 000 CHF.

Nordea Bank : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 15 à 17,50 EUR.

Nestle : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.

Pennon Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 570 à 590 GBX. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 620 GBX à 680 GBX.

Pluxee : UBS passe de neutre à vendre en visant 10 EUR.

Schaeffler : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,50 EUR à 12,60 EUR.

SES S.A. : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,50 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9,50 EUR.

Severn Trent : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2610 GBX à 3220 GBX. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 3350 GBX.

Siemens Energy : UBS passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 38 à 175 EUR.

Taylor Wimpey : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 105 GBX à 90 GBX.

United Utilities : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1475 GBX à 1450 GBX.

Ubisoft Entertainment : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 9,37 EUR à 4,11 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.

Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 10,60 EUR.

Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1,35 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Ericsson publie des résultats 2025 en hausse, malgré des ventes en baisse.

BASF publie un Ebitda 2025 prévisionnel sous les attentes.

Nestlé commence à recevoir les premières offres dans le cadre d'un projet de cession partielle de ses activités dans les eaux, selon Bloomberg.

Compagnie Financière Richemont vend l'horloger Baume & Mercier à Damiani.

Shell envisage de vendre ses participations dans le gisement de schiste argentin de Vaca Muerta.

Watches of Switzerland rachète la société américaine Deutsch & Deutsch.

Cellnex finalise la vente de sa participation dans Towerlink France.

BB Biotech enregistre une hausse de son bénéfice net 2025.

Les principales publications du jour : Ericsson, Babcock, HBM Healthcare, Gurit…

D'Amérique du Nord

Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Intel (-11%), Abbott (-10%)…

Donald Trump poursuit JPMorgan et son PDG Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars pour avoir exclu ses comptes bancaires.

Bank of America et Citigroup envisagent de lancer de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10%, selon Bloomberg.

La coentreprise TikTok USA compte trois investisseurs principaux, Silver Lake, Oracle et MGX, qui détiennent chacun 15% des parts.

Capital One va racheter la fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars.

Joshua Jepsen démissionne de son poste de directeur financier chez Deere.

Tesla a lancé son service de Robotaxi à Austin sans conducteur de sécurité à bord des véhicules.

SpaceX a sélectionné quatre banques pour mener son introduction en bourse, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Schlumberger, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton…

D'Asie et d'ailleurs

Alibaba en hausse après l'annonce du projet d'introduction en bourse de sa filiale de fabrication de puces T-Head.

Nintendo en hausse marquée à Tokyo après de bonnes ventes pour la Switch 2.

Les principales publications du jour : JSW Steel, Vedanta, Adani Green Energy, Bharat Petroleum…

