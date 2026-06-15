Tripadvisor cède TheFork à American Express

La société de réservations de tourisme en ligne, dont l'action bondit de 2% lors des échanges d'avant-Bourse, a conclu un accord d'option de vente visant à céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express pour un montant de 700 millions de dollars

Tripadvisor prévoit d'affecter le produit de la cession à des rachats d'actions, au remboursement de sa dette ou à de futures acquisitions.



La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année, sous réserve des conditions habituelles. American Express a précisé que TheFork continuerait d'être dirigée par son équipe de management actuelle après la clôture de la transaction.