La société de réservations de tourisme en ligne, dont l'action bondit de 2% lors des échanges d'avant-Bourse, a conclu un accord d'option de vente visant à céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express pour un montant de 700 millions de dollars
Tripadvisor prévoit d'affecter le produit de la cession à des rachats d'actions, au remboursement de sa dette ou à de futures acquisitions.
La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année, sous réserve des conditions habituelles. American Express a précisé que TheFork continuerait d'être dirigée par son équipe de management actuelle après la clôture de la transaction.
Tripadvisor, Inc. est une entreprise de voyages en ligne. La société s'appuie sur ses marques, sa technologie et ses compétences pour mettre en relation son public international avec ses partenaires grâce à du contenu, des conseils de voyage et des places de marché bilatérales proposant des expériences, des hébergements, des restaurants et d'autres catégories liées au voyage. La société opère à travers trois segments : Brand Tripadvisor, Viator et TheFork. Son segment Brand Tripadvisor a pour mission de fournir une plateforme mondiale en ligne permettant aux voyageurs de découvrir, de créer et de partager du contenu authentique généré par les utilisateurs (UGC) sous forme de notes et d’avis sur des destinations, des points d’intérêt (POI), des expériences, des hébergements, des restaurants et des croisières. Le segment Viator propose aux voyageurs une place de marché en ligne complète donnant accès à plus de 400 000 expériences et à plus de 65 000 prestataires d’expériences. Le segment TheFork propose une place de marché en ligne permettant aux clients de découvrir et de réserver en ligne dans environ 55 000 restaurants répartis dans 11 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.