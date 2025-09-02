Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (53,2%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ; - exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (32,7% ; Uber Eats) ; - exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (14,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (54,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,6%), Asie-Pacifique (11,9%) et Amérique latine (6,7%).