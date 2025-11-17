UBS abaisse sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre Achat) mais relève son objectif de cours à 35,4 E (contre 32,3 E).

'Après une bonne performance, nous abaissons notre recommandation à Neutre. Nous anticipons un potentiel de hausse plus important pour VOE ou SSAB suite aux réductions tarifaires de l'UE' indique UBS.

Le groupe a expliqué placer beaucoup d'espoirs dans le plan de défense de l'acier européen présenté le mois dernier par Bruxelles, un nouveau cadre qui doit permettre de lutter contre la concurrence déloyale affectant la sidérurgie européenne, ainsi que dans le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), un autre instrument règlementaire européen dédié à la lutte contre les fuites de carbone.