UBS réitère son conseil neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 55 E (contre 92 E). L'analyste estime qu'il faut prévoir des perturbations sur le titre.
"Notre nouveau modèle d'intelligence artificielle d'UBS indique que le ratio risque/rendement sur l'objectif de cours est le plus élevé du secteur des services aux entreprises" indique le bureau d'analyse.
"Toutefois, compte tenu de la baisse des bénéfices absolus qui constitue désormais notre scénario de base, nous restons prudents" rajoute UBS dans son étude.
Publié le 28/01/2026 à 10:30
