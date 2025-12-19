UBS dégrade sa recommandation sur Arcadis

UBS dégrade sa recommandation sur Arcadis de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 70,5 à 40 euros, une cible laissant 9% de potentiel de hausse pour le titre du cabinet néerlandais de conseil, d'ingénierie et de gestion de projets.

Le broker explique "attendre que la croissance se redresse dans un contexte de changement de direction", et estime que si le rapport risque/rendement est équilibré avec une valorisation peu exigeante, il existe de l'incertitude à court terme.