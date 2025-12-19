UBS dégrade sa recommandation sur Arcadis de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 70,5 à 40 euros, une cible laissant 9% de potentiel de hausse pour le titre du cabinet néerlandais de conseil, d'ingénierie et de gestion de projets.
Le broker explique "attendre que la croissance se redresse dans un contexte de changement de direction", et estime que si le rapport risque/rendement est équilibré avec une valorisation peu exigeante, il existe de l'incertitude à court terme.
Arcadis NV est spécialisé dans les prestations de conseil, de conception, d'ingénierie, d'aménagement du territoire, d'architecture et de gestion de projets dans les domaines de l'infrastructure, de l'eau, de l'environnement et du bâtiment. Le groupe travaille pour les entreprises du secteur privé mais aussi pour certains gouvernements. L'activité s'organise autour de 4 domaines :
- immobilier : étude, conception, développement et gestion de biens immobiliers (bâtiments commerciaux, hôpitaux, écoles, bâtiments gouvernementaux et installations industrielles) ;
- environnement : réalisation d'études de la contamination des sols et des eaux souterraines, prestations de conseil dans la gestion des déchets et de la consommation d'énergie et d'eau, etc. ;
- infrastructure : prestations de conseil, de conception et de gestion des constructions d'infrastructures rurales et urbaines telles que des chemins de fer, des routes, des tunnels, des ponts, etc. ;
- eau : fourniture d'eau potable, ingénierie hydraulique, traitement des eaux usées, gestion de l'eau, y compris gestion des rivières et des zones côtières.
