UBS dégrade sa recommandation sur Autoneum

UBS dégrade sa recommandation sur Autoneum de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 190 à 175 francs suisses sur le titre de ce spécialiste des solutions acoustiques et de gestion thermique pour véhicules.

"Après une année solide pour le cours de l'action en 2025, nous devenons plus prudents quant aux perspectives pour 2026 et constatons un potentiel de hausse limité à partir de maintenant", explique le broker dans le résumé de sa note de recherche.