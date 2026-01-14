UBS dégrade sa recommandation sur Autoneum de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours ramené de 190 à 175 francs suisses sur le titre de ce spécialiste des solutions acoustiques et de gestion thermique pour véhicules.
"Après une année solide pour le cours de l'action en 2025, nous devenons plus prudents quant aux perspectives pour 2026 et constatons un potentiel de hausse limité à partir de maintenant", explique le broker dans le résumé de sa note de recherche.
Autoneum Holding AG est une entreprise suisse spécialisée dans les solutions de gestion acoustique et thermique pour les véhicules à moteur. Elle fournit des solutions de réduction du bruit et de gestion de la chaleur aux constructeurs de véhicules légers et de poids lourds. En outre, la société propose des systèmes de mesure pour l'acoustique automobile. Elle fournit des solutions, des systèmes et des produits pour l'ensemble du véhicule : compartiment moteur, habitacle, coffre, carrosserie et extérieur des véhicules à moteur. Ses produits comprennent des garnitures intérieures, des planchers intérieurs, des planchers de coffre, des entretoises, des boucliers sous moteur, des boucliers thermiques, des amortisseurs et des raidisseurs, entre autres. La société est présente en Europe et en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, à l'exception du Japon. Elle opère par le biais de ses propres sociétés affiliées non cotées ou représentées par ses coentreprises et ses licenciés. En juillet 2013, elle a cédé sa filiale Autoneum Italy SpA. En septembre 2013, conjointement avec Auto Interior Products, la société a fondé Summit & Autoneum Ltd en Thaïlande.
