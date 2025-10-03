UBS exposée à la faillite de First Brands

UBS serait fortement exposée à la faillite de l'équipementier automobile américain First Brands, selon les informations obtenues par Bloomberg.



Plus de 500 millions de dollars auraient été investis via différents fonds UBS, dont l'un serait le principal créancier de First Brands. La banque pourrait devoir annoncer des pertes comprises entre 10% et 20% sur ce fonds, dont l'encours atteindrait plusieurs centaines de millions, a complété le site Inside Paradeplatz, qui cite comme principal véhicule concerné le fonds UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund, basé en Irlande et lancé par la filiale américaine O'Connor.



First Brands a demandé la protection de la loi américaine sur les faillites, dite Chapitre 11, avec un passif de plus de 10 milliards de dollars de dettes.



L'ampleur des financements hors bilan reste incertaine. La faillite pourrait coûter des milliards aux grands fonds de crédit privé, même si certains avaient anticipé la chute par des positions vendeuses.