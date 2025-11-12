Tout en maintenant sa position 'neutre', UBS réduit son objectif de cours sur Telefonica de 4,8 à 3,9 euros, à la suite d'une dévalorisation du titre consécutive à la dernière journée investisseurs (CMD) de l'opérateur télécoms espagnol.
'Le rendement de l'EFCF (equity-free cash-flow) est attractif, tout comme les options de croissance externe (M&A), mais l'endettement, la croissance et le dividende par action constituent des points faibles relatifs' estime le broker.
Telefónica, S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de téléphonie mobile : 300,3 millions d'abonnés à fin 2024 ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe (24,4 millions de lignes téléphoniques installées à fin 2024), d'accès à Internet (27,4 millions de lignes ADSL), de diffusion de chaînes TV payantes (10,3 millions d'abonnés) etc. ;
- prestations de télécommunications aux entreprises : prestations de téléphonie mobile (24,2 millions de clients à fin 2024) et de télécommunications fixes (3,4 millions de lignes installées).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30,9%), Brésil (23,3%), Amérique latine (21,9%), Allemagne (20,6%) et autres (3,3%).
