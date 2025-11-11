UBS relève sa recommandation sur Linde

UBS relève sa recommandation sur Linde de 'neutre' à 'achat' tout en ajustant son objectif de cours de 507 à 500 dollars, une nouvelle cible qui recèle encore un potentiel de progression de 19% pour son cours de Bourse.



Dans sa note sur le groupe germano-américain d'ingénierie et de gaz industriels, le broker considère que le recul de l'action Linde présente une opportunité d'achat pour les investisseurs, avec une accélération à venir de la croissance de son BPA.