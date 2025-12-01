UBS remonte sa recommandation sur Comet de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses, une nouvelle cible qui recèle 33% de potentiel de progression pour le titre du fabricant helvétique de semiconducteurs.
"Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus", explique le broker dans le résumé de sa note.
Publié le 01/12/2025 à 10:52
