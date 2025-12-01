Comet Holding AG est un fabricant suisse de systèmes et de composants pour les essais non destructifs, les applications de sécurité et l'excitation du plasma dans la fabrication des puces à mémoire, des écrans plats et des panneaux solaires. La société est organisée, avec ses filiales, en deux segments : le segment Modules & Composants développe, fabrique et commercialise des composants et des modules pour les applications industrielles de rayons X, ainsi que des composants et des modules de radiofréquence (RF) pour une gamme d'applications dans les condensateurs à vide et pour les usines de fabrication de semi-conducteurs, et le segment Systèmes est un vendeur de systèmes et de services pour les tests non destructifs, utilisant la technologie des rayons X et la tomographie assistée par ordinateur. La société opère par le biais de ses filiales en Suisse, en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis, en Chine et au Japon.