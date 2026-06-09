UCB apprécié par Oddo BHF

UCB marque le pas à la Bourse de Bruxelles (-0,19%, à 260,50 euros) après avoir connu une progression de 5,11% au cours des quatre dernières séances. Le titre a pourtant reçu le soutien d'Oddo BHF, qui a confirmé son avis à surperformance, et qui a relevé sa cible de cours de 281 à 293 euros.

La société biopharmaceutique a organisé un Capital Markets Day autour des résultats de l'étude Be Bold, publiés il y a quelques semaines. Son produit, le Bimzelx est devenu le premier biologique approuvé à démontrer une supériorité statistiquement significative sur l'ACR50 face à Skyrizi dans le rhumatisme psoriasique.



Oddo BHF souligne qu'au-delà du résultat principal, c'est la profondeur et la rapidité de la réponse clinique observée qui est importante. Dès la quatrième semaine, l'écart entre les deux traitements apparaît déjà marqué (19,9% contre 7,2%), "illustrant une action anti-inflammatoires rapide recherchée chez les prescripteurs afin de limiter les dommages articulaires" notent les analystes.



Avec cette nouvelle indication, le Bimzelx est désormais approuvé dans cinq indications, commercialisés dans 51 pays et fait encore l'objet de 22 procédures réglementaires en cours, ce qui souligne encore son potentiel. En outre, toujours selon Oddo BHF, la société belge "continue de construire un dossier clinique exceptionnel autour de la molécule avec désormais quatre études de supériorité directe face à des concurrents majeurs".



Pour le broker, le Bimzelx est l'un des actifs commercialisés les plus attractifs en immunologie grâce à l'élargissement continue de ses indications et ses gains de parts de marché. Enfin, Oddo BHF estime que le portefeuille d'UCB est particulièrement équilibré entre immunologie et neurologie avec Bimzelx, Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla et les franchises épilepsie et rhumatologie qui soutiennent la croissance.