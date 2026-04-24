Tops Europe Viridien +26,95 % : Ormuz toujours bloqué, négociations dans l'impasse : le Brent a-t-il fini de grimper ? Le baril s'envole de 10% sur la semaine à 106 USD, propulsant les pétroliers européens avec Equinor, Aker BP et Maurel dans le sillage du raffineur finlandais. Viridien surjoue le mouvement grâce au coup de pouce de Barclays, qui repasse positif sur le dossier. STMicroelectronics +16,55 % :les hyperscalers ont-ils faim de puces ? Les fabs européennes répondent présent. Le franco-italien s’envole avec ASMI, dont les prévisions du T2 explosent les attentes, Infineon et BE Semi suivent la tendance, tous portés par l'appétit des centres de données. K+S +9,06 % : le producteur d'engrais et de sel pulvérise les attentes au 1er trimestre et relève ses objectifs annuels. Les résultats bondissent à 280 MEUR contre 225 attendus, portés par l'envolée des prix agricoles et un démarrage canon des sels de déverglaçage. Vusion +10,33 % :le 1er trimestre tient ses promesses, la feuille de route reste intacte. Le spécialiste français des étiquettes électroniques confirme ses objectifs annuels après une croissance solide portée par les logiciels cloud et services qui explosent de 53%. RWE +7,23 % : deux accords en une journée, l'allemand muscle son offshore et son stockage. Le groupe énergétique prolonge jusqu'à 2027 son partenariat avec ZITON sur les navires jack-up pour ses parcs éoliens au Royaume-Uni et en Europe, et s'associe à Polarium pour piloter 50 MW de batteries virtuelles agrégées en Allemagne. Siemens Energy +9,04 % : quand les carnets débordent jusqu'en 2030, il est difficile de ne pas relever les objectifs. Le groupe allemand d'équipements énergétiques s'envole à un sommet historique : ses prises de commandes pour les réseaux électriques et les turbines à gaz explosent de 30% au 2e trimestre. Flops Europe Biomérieux -22,25 % : dévisse après la publication de résultats décevants au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en recul, entraînant un abaissement des objectifs pour 2026 “au regard de la performance du premier trimestre et de la dynamique actuelle du marché”. Safran -14,37 % : plonge après la dégradation de recommandation de Jefferies. La banque d'investissement affiche “une vision plus prudente sur les activités aéronautiques de l'entreprise en raison des difficultés du secteur aérien liées au contexte géopolitique au Moyen-Orient”. Ce sentiment pèse aussi sur Rolls Royce (-13%) qui subit les mêmes craintes d’un ralentissement du trafic aérien mondial. Essilorluxottica -13,91 % : ne parvient pas à rassurer les marchés malgré la publication de bons résultats. Le lunetier est sanctionné par les investisseurs qui jugent ses objectifs de croissance trop ambitieux sur les prochains trimestres face à un ralentissement de la dynamique et une concurrence accrue sur “les lunettes avec IA”. Unicredit -10,86 % : la forte opposition concernant son projet d'OPA sur Commerzbank fait chuter le titre. La banque allemande rejette l'offre, jugeant qu'il n'existe pas de plan de rapprochement convaincant. Thales -12,02 % : malgré des résultats satisfaisants, le groupe de défense est pénalisé par l'absence de relèvement des objectifs annuels et des prises de commandes inférieures aux attentes. Les investisseurs s'inquiètent de performances plus faibles dans le secteur “Cyber”. Top US United Rentals+22,39 % : portée par la forte demande en équipements de location liée aux grands projets de construction de centres de données, la société enregistre un premier trimestre record. Fort de ce début d’année United Rentals relève ses prévisions.



Texas Instruments+20,59 % : une bonne surprise a, comme souvent, de quoi séduire les marchés. Cela s’est vérifié pour cette société spécialisée dans les semi-conducteurs, qui a publié un BPA en hausse de 31%, à 1,68 USD, nettement supérieur à la fourchette visée de 1,22 à 1,48 USD. Flops US Medpace-21,14 % : à l’occasion de la publication de résultats conformes aux attentes, le PDG de Medpace, August Troendle, a fait état d’une nouvelle hausse des annulations de projets inscrits au carnet de commandes, à leur plus haut niveau depuis plus d’un an. Ces annulations concernent principalement les segments de l’oncologie et du cardiovasculaire. Lululemon-14,04 % : recruter une dirigeante associée à la perte de vitesse de son ancienne entreprise peut sembler, à première vue, contre-intuitif. C’est pourtant le pari de Lululemon : Heidi O’Neill succédera à Calvin McDonald à la tête du groupe. Si son action a contribué à relancer le segment féminin chez Nike, son rôle dans la stratégie menée sous John Donahoe, largement accusée d’avoir bridé l’élan de la marque, apparaît aujourd’hui comme un passif difficile à ignorer.