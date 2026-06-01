Les marchés financiers attaquent le mois de juin sur une dynamique positive. Après le trou d'air d'avril, l'indice MSCI World, qui couvre les grands marchés mondiaux, a gagné 5,6%, après avoir pris 10,2% en avril. C'est sa meilleure séquence sur deux mois depuis le rebond post-covid de 2020 (déjà sur avril-mai). Les espoirs économiques et financiers placés dans l'intelligence artificielle outrepassent toujours les craintes de désordre engendrées par la fermeture du détroit d'Ormuz et ses conséquences sur les prix de l'énergie.

J'avais un peu anticipé le bilan du mois de mai et des cinq premiers mois de l'année vendredi matin, faute d'avoir beaucoup de choses à raconter. Je vous ferai donc grâce des chiffres ce matin, pour leur substituer un panorama d'ensemble des marchés. Si on suit l'argent, pour employer le célèbre follow the money du film "Les Hommes du Président", il aboutit à l'intelligence artificielle. Partout dans le monde, les indices boursiers sont divisés en deux catégories : ceux qui sont exposés à l'IA, et ceux qui ne le sont pas suffisamment. C'est la principale raison pour laquelle le KOSPI coréen a doublé depuis le 1er janvier (+105% je crois) pendant que le CAC 40 affiche un laborieux +0,4% (+2,1% avec les dividendes, pour les plus tatillons). Sans l'engouement pour l'IA, il y a fort à parier que l'enlisement du conflit en Iran aurait des conséquences bien plus pénalisantes pour l'économie mondiale.

Cet afflux d'argent frais dans les activités technologiques en rapport avec Anthropic, ChatGPT, DeepSeek, Mistral et leurs petits camarades rebat totalement les cartes de la géopolitique financière. Les optimistes béats pensent que c'est pour l'éternité. Les éternels baissiers pensent que ça va nous péter à la gueule. Une confusion classique, mais légitime dans la mesure où les cerveaux qui ont permis l'émergence des IA ne sont pas d'accord entre eux quand il s'agit de savoir où ça nous mène. Le Financier est plus pragmatique : il profite tant que ça paie, puis il s'adaptera. Dans ce contexte où acheter du Sanofi est à peu près aussi exaltant que de regarder de la peinture sécher, l'investisseur continue à se ruer sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une puce ou à ce qui sert à la faire fonctionner.

Le meilleur VRP du secteur, le patron de Nvidia Jensen Huang, est d'ailleurs en virée en Corée du Sud. Et dans son sillage, le marché flambe. Enfin, encore plus que d'habitude, si vous avez suivi. Huang, c'est l'anti-Attila des temps modernes : partout où il passe, l'argent repousse plus dru. Pour illustrer la bacchanale actuelle, l'action LG Electronics gagne ce matin 30% parce que, je cite une agence locale "Monsieur Huang devrait rencontrer le président du groupe LG". Il pourrait plutôt venir en Europe, où les places boursières ont du mal à suivre le rythme. Serrer la louche du patron de Sanofi, visiter une usine Bonduelle, ou faire un caddie dans un Carrefour. Ça nous aiderait bien. Remarquez, Softbank va investir 75 milliards de dollars dans un réseau de centres de données dédiés à l'IA en France, davantage que ce qui était prévu. Pour faire le lien avec ce que je soulignais précédemment, la société d'investissement japonaise vient de dépasser l'équivalent de 295 milliards de dollars de capitalisation et de dépasser Toyota Motor comme première capitalisation nipponne. C'est plus que LVMH. Et c'est là qu'est l'argent actuellement, même si ça ressemble à de l'exubérance irrationnelle.

La semaine boursière sera marquée, comme chaque début de mois, par le compte à rebours jusqu'aux chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui sont publiés le vendredi. La statistique revêt toujours une grande importance pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed, à l'heure où le débat sur une éventuelle hausse de taux fait rage. En Europe, ce sont les données de l'inflation dans l'UE en mai, dévoilées mardi, qui seront scrutées de près. Il n'y a pas un suspense énorme dans la mesure où l'Allemagne, la France et l'Italie ont déjà annoncé la couleur la semaine dernière. Les économistes anticipent 3% d'inflation annuelle.

Dans le volet géopolitique, rien n'a été conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pendant le weekend, qui a eu pour effet de faire légèrement remonter les cours pétroliers ce matin. Le Brent reste autour de 93 USD le baril, loin des pics récents mais trop haut pour détendre l'atmosphère. Bloomberg a révélé qu'environ un quart des grands pétroliers non-iraniens bloqués dans le golfe Persique au début de la guerre ont réussi à sortir "petit à petit, lentement et discrètement". Téhéran a frappé un site au Koweït avec un missile, pendant que Washington a frappé des installations iraniennes dans le sud du pays. Les manifestations de force continuent donc de part et d'autre.

Les informations importantes pour bien commencer la semaine :

L'Union européenne envisage de geler temporairement le plafond tarifaire qu'elle a imposé au pétrole russe, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son quatrième mois.

L'Inde réduit les taxes à l'exportation sur l'essence, le diesel et le kérosène.

Pete Hegseth tire la sonnette d'alarme face au réarmement chinois et exhorte ses alliés à accroître leurs dépenses de défense.

La Chine durcit les règles sur les investissements à l'étranger après avoir bloqué l'accord Meta-Manus.

Au Japon, la dynamique manufacturière ralentit face à la flambée des coûts, selon l'indice PMI.

Sur l'agenda des sociétés cette semaine, Hewlett Packard, Palo Alto, Broadcom, CrowdStrike et Inditex apporteront un peu de piment.

En Asie-Pacifique, les marchés conservent un biais haussier biberonné à la technologie. L'Australie, qui manque d'IA, perd symboliquement 0,02%. La Corée du Sud prend encore 3,6%.

Le CAC 40 recule de 0,1% à 8 178 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,5% à 13 481 points. Le Bel 20 abandonne 0,3% à 5 570 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

3h45 : Indice PMI Manufacturier (Chine)

9h50 : Indice PMI Manufacturier (France)

9h55 : Indice PMI Manufacturier (Allemagne)

10h00 : Indice PMI Manufacturier (UE)

10h30 : Indice PMI Manufacturier (Royaume-Uni)

15h45 : Indice PMI Manufacturier (Etas-Unis)

16h00 : Indice ISM Manufacturier (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adyen : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1350 à 890 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 87 USD.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 73 USD.

Ariston Holding : Barclays passe à une pondération de marché depuis sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 3,10 EUR à 3,30 EUR.

ASML : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1500 à 1700 EUR.

Biomérieux : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 138 à 80 EUR.

Cadeler : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 70 NOK.

Castellum : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 143 SEK à 146 SEK.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55,50 EUR à 60,80 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103,70 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 18,60 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 41,90 à 43,90 EUR.

Rio Tinto : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7500 à 9000 GBX.

Saint-Gobain : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR.

Sandoz Group : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 71,60 à 74,10 CHF.

Segro : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 800 GBX à 900 GBX.

Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 173 EUR.

Swissquote Group : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,50 à 42,50 CHF.

UCB : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 300 à 312 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 EUR à 139 EUR.

Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,70 EUR à 28 EUR.

Worldline : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 0,40 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le conseil d'administration d'Universal Music Group rejette l'offre non sollicitée de Pershing Square (Bill Ackman) valorisant le groupe à 65 MdUSD.

Castlelake envisage une offre de rachat sur easyJet, mais est encore en phase de réflexion.

UCB et Biogen annoncent des résultats positifs pour l'étude de phase 3 sur le DZP.

HSBC Holdings veut relancer son activité de banque d’investissement à Hong Kong.

Novartis présente des données positives pour Pluvicto et un candidat radiopharmaceutique expérimental dans le cancer de la prostate.

Bayer atteint le critère d'évaluation principal de l'essai de phase II Aracog.

Le PDG du groupe de défense tchèque CSG confirme la poursuite des négociations pour une prise de participation dans KNDS.

Landis+Gyr confirme ses perspectives à moyen terme.

Rio Tinto lance la mise en service de l'extension de sa fonderie bas carbone au Québec pour 1,5 milliard de dollars.

Swiss Life achève son programme de rachat d'actions de 750 millions de francs suisses.

Moody's relève la note de solidité financière de Generali de A2 à A1.

Recticel acquiert Isopanel pour 16,5 millions d'euros.

Leonardo annonce une commande de deux avions C-27J Spartan par le ministère de l'Intérieur roumain.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

SoftBank annonce un investissement record de 75 milliards d'euros en France. Le groupe devient par ailleurs la première capitalisation japonaise devant Toyota.

Le PDG de Nvidia dévoile la puce PC RTX Spark conçue avec MediaTek.

Minimax envisage une introduction en bourse sur le marché STAR de Shanghai.

Les principales publications du jour: Meituan.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.