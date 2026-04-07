Les marchés européens sont restés fermés pendant quatre jours pour Pâques. Mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner pendant ce week-end prolongé. Loin de là. Donald Trump menace d'anéantir l'Iran, faute d'accord d'ici cette nuit. Une possible escalade majeure. Mais un ultimatum de plus pour les marchés.

Le week-end a d'abord été marqué par le crash d'un F-15 en Iran, vendredi, et la course contre la montre pour retrouver les deux pilotes qui ont réussi à s'éjecter de l'appareil. Si le premier a vite été secouru, la traque du second a duré nettement plus longtemps. Mais tout se termine bien. Donald Trump a annoncé dimanche matin que celui-ci avait été secouru et qu'aucun Américain n'avait été tué dans les opérations de sauvetage. Pour l'armée américaine, c'est une vraie réussite opérationnelle qui démontre une fois de plus sa supériorité. Donald Trump n'a pas manqué de le souligner, mais on peut aussi dire qu'il s'en sort bien. En effet, l'histoire à raconter aurait été très différente ce matin si le pilote avait été capturé par l'Iran.

En parallèle de cet épisode rocambolesque, Donald Trump a remis sur la table un ultimatum. Samedi, il a donné 48 heures à l'Iran pour conclure un accord ou ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de frappes sur les infrastructures énergétiques. Dimanche, il a repoussé cette échéance à ce soir 20h (2h00 du matin en France). Hier, lors d'une conférence de presse plutôt musclée, Trump a confirmé son ultimatum, en soulignant dans son langage fleuri que "le pays entier pourrait être anéanti en une seule nuit". Sa prise de parole de la veille n'a pas apporté beaucoup de nouvelles informations, mais elle a permis quelques digressions dont le président des Etats-Unis a le secret. Il a d'ailleurs conclu son intervention en rappelant qu'il est toujours intéressé par le Groenland. Pas de quoi donc faire bouger Wall Street, qui était ouvert hier. Les indices américains ont terminé la séance en légère hausse. L'indice de volatilité VIX reste en zone de tension.

Les marchés réagissent assez peu, parce que la situation peut évoluer de façon radicale dans les heures qui viennent. Une escalade majeure est possible, mais une percée diplomatique aussi. Axios rapportait ce week-end que des discussions autour d'un cessez le feu de 45 jours étaient en cours. Mais l'Iran aurait fait parvenir en réponse un plan de paix en 10 points "maximaliste", ce qui éloignerait la possibilité d'un accord d'ici à ce soir. Il y a encore beaucoup de conditionnel là-dedans, mais c'est la norme pour évoluer entre les éructations de Donald Trump et les contre-propositions volontairement provocatrices iraniennes.

Dans le volet macro, les investisseurs ont pris connaissance vendredi des chiffres de l'emploi américain. Ils étaient assez inattendus : 178 000 emplois créés en mars contre un consensus qui en attendait 65 000. Le taux de chômage est redescendu à 4,3%, contre 4,4% pronostiqué. Cette surprise est sans doute une forme de correction par rapport au mois précédent. En février, ce rapport avait fait état de 92 000 destructions d'emplois mais reflétait aussi des facteurs techniques négatifs (grèves, météo). Il y a donc toujours beaucoup de volatilité dans ces chiffres mais ils sont malgré tout, plutôt rassurants. Il n'y a pas de risque immédiat sur le front de l'emploi. La Fed est donc confortée dans sa posture "wait and see", en attendant d'y voir un peu plus clair sur les effets inflationnistes du choc énergétique. La prochaine statistique clé pour les investisseurs sera d'ailleurs le CPI du mois de mars, attendu vendredi. L'inflation devrait à nouveau dépasser les 3%.

Le pétrole reste relativement stable, mais haut-perché, autour de 110 USD le baril. Les pays de l'OPEP ont annoncé dimanche une augmentation de leurs quotas de production de 206 000 barils par jour à partir du mois de mai. Il faut relativiser cette annonce puisque, dans les faits, il manque en ce moment plusieurs millions de barils par jour des pays du Golfe. Mais c'est tout de même un signal envoyé au marché. L'autre signal positif, c'est que plusieurs cargos sont passés par le détroit d'Ormuz ces derniers jours. Le trafic est ainsi à son plus haut niveau depuis le début du conflit, selon Bloomberg. Même si nous sommes toujours très loin d'une situation normale.

Les autres informations à ne pas rater au sortir de ce long weekend :

Les ministres des Finances de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal plaident en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies pétrolières et gazières pour compenser les hausses de tarifs.

Les surtaxes de 100% sur les médicaments décidées par Donald Trump ne concernent pas les pays qui ont déjà des accords, en particulier l'UE et la Suisse.

Des élus des deux camps aux Etats-Unis proposent de renforcer les restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine.

Sur l'agenda macro : beaucoup de données de poids cette semaine aux Etats-Unis : commandes de biens durables (aujourd'hui), compte-rendu de la dernière réunion de la Fed (mercredi), revenus & dépenses des ménages et inflation PCE (jeudi) et inflation de base (vendredi). La Chine publiera elle aussi son inflation annuelle dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sur l'agenda des sociétés : c'est encore calme cette semaine, avec une accélération sur la suivante.

En Asie Pacifique, les parcours sont disparates ce matin. Le Japon et l'Inde perdent quelques points. La Corée du Sud parvient à grappiller 0,3% et l'Australie et Taiwan prennent plus de 1%. La Bourse de Hong Kong ferme plusieurs jours pour Pâques : elle ne rouvrira que demain matin.

Le CAC 40 gagne 0,37% à 7 992 points à l'ouverture. Le SMI lâche quelques points à 12 971 points. Le Bel 20 grappille 0,1% à 5 223 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h15 : Indice PMI services (Espagne)

09h45 : Indice PMI services (Italie)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (Etats-Unis)

16h00 : Indice PMI Ivey CSV (Canada)

18h35 : Discours de la Fed Goolsbee (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor: UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 63,30 EUR à 63 EUR.

Amundi: Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 84,50 EUR à 79,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 86,60 à 83 EUR.

Athens International Airport: HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,80 EUR à 11,70 EUR.

Aéroports De Paris: Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 209 EUR à 197 EUR.

Aurubis : MP Capital Markets passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 141 à 176 EUR.

BT Group: AlphaValue/Baader Europe dégrade à vendre d'alléger et réduit l'objectif de cours de 186 GBX à 185 GBX.

Danone: Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 82 EUR.

DSV: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1782 DKK à 1812 DKK.

Elia Group: Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 120 EUR.

Eurazeo: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73,70 à 76,10 EUR.

Evolution: Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 SEK à 700 SEK.

Exosens : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 75 EUR.

Forvia : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 15 à 13 EUR.

Galderma Group: William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Geberit: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 657 à 619 CHF.

Getlink: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21,50 EUR.

Henkel: AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 81,30 EUR à 81,10 EUR.

JCDecaux: TD Cowen passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18 à 27 EUR.

Kuehne + Nagel: AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 197 CHF.

KWS Saat: Dr. Kalliwoda Research démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 95 EUR.

Polypeptide Group: UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 à 40 CHF.

SoftwareOne Holding: UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,60 à 8,25 CHF.

Thales: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 274 à 292 EUR.

TotalEnergies: Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 97 à 98 USD.

Universal Music Group: Wells Fargo passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 20 EUR.

Yara International : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 465 NOK à 650 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Klépierre a nommé Stanley Shashoua président du conseil de surveillance, pour succéder à David Simon, décédé en mars.

TotalEnergies, Shell et d'autres majors manifestent un intérêt précoce pour un gisement profond dans le golfe du Mexique.

Hilary Maxson (Schneider) part prendre la direction financière d'Oracle.

Le lunsekimig de Sanofi a atteint les critères d’évaluation principal et secondaires clés dans les études respiratoires de phase II dans l’asthme et la rhinosinusite chronique avec polypose nasale.

Alstom rachète les activités de piles à combustible à hydrogène de Cummins dédiées au ferroviaire.

Bureau Veritas rachète Lotusworks pour se renforcer sur les marchés liés à l'IA.

Michelin finalise l'acquisition de Flexitallic.

Airbus enregistre une commande de trois hélicoptères auprès de sociétés vietnamiennes

EssilorLuxottica a finalisé une transaction pour entrer au capital de la chaîne de distribution thaïlandaise Top Charoen.

Spie met la main sur un acteur tchèque des salles propres.

Aperam confirme ses perspectives pour le T1.

Exosens obtient une commande de solutions d'imagerie numérique pour drones intercepteurs.

Aelis Farma obtient une subvention de 458 000 EUR dans le cadre de France 2030.

Latécoère dégage un flux de trésorerie positif sur ses activités poursuivies mais reste confronté à un environnement difficile.

Les principales publications du jour : LDC, Latécoère… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, propose de racheter Universal Music Group dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions évaluée à 30,40 EUR par titre.

BP Plc exhorte ses actionnaires à approuver les modifications du reporting climatique. ISS recommande de voter contre.

Iberdrola lance un programme de plus de 13,7 milliards d'euros pour moderniser le réseau écossais.

L'Italie s'apprête à nommer le nouveau patron de Leonardo dès cette semaine, selon Bloomberg. Alessandro Ercolani et Stefano Donnarumma parmi les favoris.

Des élus américains chercheraient donc à limiter l'accès de la Chine aux machines de production de puces, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour ASML et consorts.

Siemens AG réduit de moitié ses parts dans Siemens Energy, pour descendre à 5,5%.

EMS-Chemie dégage un chiffre d'affaires de 487 MCHF au premier trimestre.

Alcon lance sa nouvelle lentille intraoculaire aux Etats-Unis.

Stadler Rail retire son recours contre l'attribution d'une commande à Siemens.

Seadrill annonce la prolongation du contrat du West Polaris au Brésil.

Les principales publications du jour : EMS-Chemie…

D'Amérique du Nord

OpenAI, Anthropic et Google collaboreraient pour tenter de freiner les concurrents chinois, selon Bloomberg.

Microsoft s'engage à investir 10 milliards de dollars pour renforcer ses capacités en IA et cybersécurité au Japon.

L'iPhone pliable d'Apple se heurte à des obstacles techniques et des retards de livraison sont possibles selon Nikkei Asia.

Tesla a des ambitions au Japon.

Broadcom et Google concluent un accord de fourniture de TPU et de solutions réseau jusqu'en 2031.

Amazon a conclu un accord avec la poste américaine sur les livraisons, selon le WSJ.

Elbit Systems décroche un contrat de 750 millions de dollars pour la fourniture de lance-roquettes à la Grèce.

CrowdStrike muscle son plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

Neurocrine Biosciences va racheter Soleno Therapeutics pour 2,9 milliards de dollars.

Le redémarrage de Three Mile Island freiné par des retards dans les projets de transport d'électricité, selon Constellation Energy.

La directrice financière d'OpenAI émet des doutes sur la viabilité d'une IPO en 2026.

SpaceX serait en pourparlers avec le fonds souverain saoudien PIF pour un investissement de 5 milliards de dollars lors de son IPO, selon Reuters.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics prévoit un bénéfice inédit au T1 fiscal, dopé par l'IA.

Wipro va acquérir Mindsprint, filiale d'Olam Group, pour 375 millions de dollars en numéraire.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.