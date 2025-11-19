Deux événements importants vont se télescoper aujourd'hui : publication des minutes de la dernière réunion de la Fed et résultats de Nvidia. Le second aura lieu post-clôture américaine. Les marchés ont besoin de branches auxquelles se raccrocher alors que les indices boursiers vacillent après des dégagements importants sur les paris embouteillés ou survalorisés. Attention, j'ai dit une ânerie dans la première version de cette chronique : les données sur l'emploi US seront annoncées demain et pas aujourd'hui. Je vous présente mes plus plates excuses !

La date du 19 novembre est importante cette année, et pas seulement parce que c'est la "Journée Mondiale des Toilettes". Quoique… On peut toujours faire une analogie vaguement scatologique en imaginant que quelqu'un est en train de tirer la chasse d'eau sur les marchés actions, mais en appuyant pour le moment sur le bouton du petit débit. Ce 19 novembre donc, on aura droit à deux actualités importantes pour le monde financier. Les résultats de l'entreprise la plus richement valorisée du monde, Nvidia. Et la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed.

Pour résumer, voilà la séance du jour en trois questions :

Est-ce que les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00) vont refaire pencher la balance en faveur d'une baisse des taux américains le 10 décembre ?

Est-ce que les résultats de Nvidia, qui seront diffusés à 22h20 ce soir, vont rassurer le marché sur le super-cycle de dépenses de l'intelligence artificielle ?

Est-ce que la combinaison des deux événements précités peut réveiller la libido des investisseurs en actions ?

Parce que depuis quelques jours, une purge a démarré sur les actifs à risque. Si le bitcoin s'est stabilisé hier, le Nasdaq 100 a poursuivi sa décrue. Cinquième baisse en six séances, et 6,4% de chute par rapport au record de fin octobre. Les financiers ont des doutes sur le bien-fondé des dépenses somptuaires consacrées aux infrastructures IA, qui font gonfler les valorisations et les bilans. La dernière enquête menée par Bank of America auprès des gérants mondiaux, toute fraîche, fait ressortir une situation rarissime : pour la première fois depuis 20 ans, une majorité des professionnels pense que les sociétés surinvestissent (le graphique est très parlant, je vous le mets ici). Le message sous-jacent, c'est "Eh, les hyperscalers, pour rassurer le marché, mettez un frein à cette frénésie".

En Europe, l'ambiance n'est pas meilleure et la plupart des indices accusent quatre baisses consécutives. Au sein de l'indice large Stoxx Europe 600, neuf des dix secteurs sont dans le rouge depuis le milieu de la semaine dernière. Seuls les services collectifs tirent leur épingle du jeu, et plus particulièrement les producteurs d'énergie. L'occasion de rappeler qu'en finance, les secteurs les plus défensifs sont théoriquement ceux qui restent quand on élimine le superflu. Normalement, on peut vivre sans un sac Hermès, sans BMW et sans le dernier iPhone, mais on doit continuer à boire, à manger, à se soigner, à se chauffer et à aller aux toilettes. On y revient, même si je me demande toujours qui est en charge de décider ce qui mérite de devenir une journée mondiale de quelque chose.

A ce stade, le curseur de la trouille a atteint le niveau où les gens qui ont peur disent que c'est une saine correction boursière, sans pour autant recharger les portefeuilles en actifs risqués. C'est un point de bascule. Soit ça se tasse parce qu'une conjonction d'événements vient inverser la tendance, soit ça continue à glisser. La combo stats sur l'emploi / Nvidia est suffisamment puissante pour provoquer une réaction. Reste à savoir laquelle.

Le reste de l'actualité macroéconomique est dominé par la réception en grande pompe des dirigeants saoudiens à Washington. L'Arabie Saoudite est riche, pro-business et peu marquée par le pathos occidental : Donald Trump trouve que c'est un partenaire avec qui il est bien plus facile de dialoguer qu'avec, au hasard, l'Europe. De nombreux accords d'ampleur ont été signés entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la défense et de l'IA. Elon Musk et Jensen Huang étaient invités au dîner de prestige. Aux Etats-Unis toujours, le Congrès a validé la divulgation forcée des dossiers du ministère de la justice sur l'affaire Jeffrey Epstein. Sur le front diplomatique, la tension commerciale entre la Chine et le Japon continue à aller crescendo avec des rétorsions réciproques qui sont en train d'être mises en place.

Sur les marchés du Pacifique et d'Asie, les indices ont du mal à se redresser après la série baissière. Tokyo et Sydney limitent leurs pertes à 0,1 / 0,2%, tandis que Hong Kong lâche encore 0,5%. Séoul souffre toujours et rend 0,9%. L'Inde (+0,25%) et la Chine continentale (+0,3%) tirent leur épingle du jeu. Les indicateurs avancés européens sont toujours hésitants, alors que les futures de Wall Street sont rouge clair. Toutefois, la volatilité reste forte avec un indice VIX qui est remonté à 24 fois, son niveau le plus élevé depuis un mois, signe que les choses peuvent changer rapidement sur les marchés.

Le CAC 40 et le Bel 20 reculent d'environ 0,05% dans les premiers échanges. Le SMI gagne 0,3%, toujours porté par son trio défensif, Roche, Nestlé et Novartis.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique (8h00), un discours du banquier de la Fed John Williams et la publication des minutes de la dernière réunion de la banque centrale (20h00) animeront la journée. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Euronext place une obligation de 600 MEUR à 3 ans à 2,625%.

SAP s'associe à Capgemini, Mistral AI et Bleu pour proposer des solutions de cloud souverain.

Stellantis élargit l'accès à la recharge des véhicules électriques grâce à l'intégration du réseau Supercharger de Tesla.

Le trafic autoroutier de Vinci était en hausse de 1,9% en octobre.

Air France-KLM est le premier prétendant connu pour acquérir une participation dans la compagnie portugaise TAP, selon Bloomberg.

Le nouveau directeur général de Sodexo, Thierry Delaporte, prendra aussi en charge en direct les activités en Amérique du Nord.

JCDecaux finalise le plus grand réseau mondial de sanitaires publics automatiques à Paris.

Opmobility et Yanfeng renforcent leur filiale commune chinoise YFPO avec de nouvelles activités.

Interparfums abaisse son objectif de revenus 2025 et prévient d'une année 2026 de transition.

Atos lance une solution d'IA agentique sur Microsoft Azure, optimisée par la plateforme Atos Polaris AI.

Solutions 30 remporte un contrat en Belgique dans la signalisation ferroviaire.

Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de PDG. Hennin Berg va prendre la direction générale pendant que Sophie Zurquiyah deviendra présidente.

STIF renouvelle 20 millions d'euros de commandes pour Tesla en 2026.

Lhyfe décroche un contrat pluriannuel pour fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène.

Genoway salue la montée en puissance de sa filiale en Chine.

Tonner Drones émet 2,5 MEUR d'OBSA.

Les principales publications du jour : Soitec, Elior, Grolleau, Actia…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Anheuser-Busch Inbev serait proche d'un rachat de Beatbox, fabricant de punchs festifs, pour 700 MUSD, selon le WSJ.

Volkswagen met un frein à ses investissements en Inde et cherche un partenaire local, selon Bloomberg.

Nestlé Waters peut continuer à vendre l'eau Perrier en France, après le rejet de la plainte de l'UFC Que Choisir.

Sage annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.

Severn Trent affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Jet2 affiche une hausse de son bénéfice semestriel et de son chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de Smiths Group augmente au premier trimestre fiscal ; les perspectives pour l'exercice 2026 sont confirmées.

Les bénéfices d'eDreams bondissent malgré un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés.

Genmab obtient l'autorisation aux Etats-Unis pour un traitement combiné contre le lymphome folliculaire.

Bajaj Auto finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Pierer.

Dätwyler prévoit une marge EBIT supérieure à 17% à moyen terme.

Wereldhave Belgium acquiert le centre commercial Ville2.

Hypoport va lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions d'euros.

Wisekey envisage de transférer son siège social aux Îles Vierges britanniques.

Les principales publications du jour : Sage Group, Severn Trent, Smiths Group…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le président de Baycurrent, Daisuke Kitakaze, a fait part de son intention de démissionner afin de se consacrer à un traitement médical.

L'Arabie Saoudite va acheter des F35 à Lockheed Martin.

Droneshield plonge de 20% après la démission de son PDG.

Xiaomi est à la peine après avoir alerté sur la hausse des prix en vue à cause de l'explosion du prix des puces.

Les principales publications du jour : NetEase, Tokio Marine, Kuaishou Technology, MS&AD Insurance Group, Sompo, Lenovo…

L'agenda mondial des publications