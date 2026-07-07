Vallourec obtient une certification

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure a annoncé avoir obtenu la certification du Global Steel Climate Council (GSCC) pour sa trajectoire de décarbonation.

La société précise que cette avancée permet de structurer son plan de transition climatique qui est aligné sur le Steel Climate Standard du GSCC, un référentiel international reconnu qui soutient les objectifs de l'Accor de Paris.



A l'issue d'une évaluation indépendante, l'intensité moyenne des émissions de carbone de l'acier produit par Vallourec a été certifiée à 1,70 tonne de CO² par tonne d'acier laminé à chaud pour son année de référence 2021. Les actions mises en place par le Groupe ont déjà permis de réduire cette intensité à 1,16 tonne de CO² par tonne en 2025, ce qui confirme l'alignement du groupe avec le standard du GSCC, qui fixe un seuil maximal de 1,20 tonne de CO² par tonne d'acier laminé à chaud à l'horizon 2030.