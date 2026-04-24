Fondé en 1965, VAT Group se développe d'abord dans les applications scientifiques du vide. A la fin des années 1980, l'entreprise se tourne vers l'industrie des semi-conducteurs. Cette spécialisation lui permet de bâtir progressivement une position oligopolistique dans les vannes à vide critiques. En parallèle, le groupe étend ses activités aux écrans plats, au photovoltaïque et à la recherche, s'internationalise fortement en Asie et entre en Bourse en 2016.

Aujourd’hui, VAT est un acteur stratégique de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Il conçoit et fabrique des vannes et systèmes de vide indispensables aux procédés de dépôt et de gravure des puces, où la moindre contamination est rédhibitoire. Le groupe détient environ 77% de parts de marché sur ce segment clé. Son activité s’articule entre la vente d’équipements, qui constitue le cœur du chiffre d’affaires, et les services associés. Elle repose sur une offre technologique à fortes barrières à l’entrée, directement exposée aux cycles d’investissement du secteur et aux grandes transitions technologiques (IA, nœuds avancés, etc.).

Après une phase de décrue des ventes sur 2023/2025, l'explosion de la demande liée à l'IA a relancé une machine qui était parvenue à préserver ses marges. Géographiquement, la majorité des ventes est réalisée en Asie (73%), suivie des Amériques (15%) et de la zone EMEA (12%). Côté modèle économique, VAT dépend à 82% de la vente de produits, les services associés (entretien, assistance) ne représentant que 18% des revenus.

Quels moteurs de croissance pour l'avenir ?

La stratégie historique de VAT pourrait redevenir son principal levier. Avec 77% de parts de marché dans les vannes à vide pour semi-conducteurs, le groupe profite de l'explosion de la demande. Chaque nouvelle ligne de production se traduit par de nouvelles commandes pour l'entreprise, qui a su répondre aux exigences croissantes de précision du secteur.

Cependant, VAT a conscience qu'il est risqué de miser uniquement sur ce segment à long terme. Le groupe diversifie donc son offre et propose désormais des modules avancés de mise sous vide, intégrant ses vannes, ainsi que des solutions innovantes comme la vanne ALD (qui permet un dépôt de couche plus précis) ou des lève-broches. Selon la direction, ces produits annexes devraient représenter 20% des ventes d'ici 2029.

Une fin de dynamique à court terme ?

Lorsqu'une entreprise domine déjà plus de 70% de son marché, son potentiel de croissance semble limité. Si la position de VAT n'est pas contestée, sa valorisation paraît tendue : avec un PER de 58,3x et un cours à son plus haut historique, la marge d'erreur est étroite. Porté par l'engouement pour l'intelligence artificielle, le titre a plus que doublé en huit mois et figure parmi la vingtaine d'acteurs européens qui sont parvenus à prendre le sillage des sociétés américaines et asiatiques exposées au secteur.

La puissance à l'œuvre est telle que même la publication d'un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, il y a quelques jours, n'a pas pesé outre-mesure. Le marché voit plus loin : 64% de croissance entre les ventes 2025 et les ventes 2028, pour un bénéfice net en progression de 120% en trois ans. Une dynamique suffisante, actuellement, pour justifier cette valorisation plantureuse.





