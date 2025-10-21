VusionGroup dévoile sa nouvelle solution EdgeSense AI, une solution qui permettra de proposer aux enseignes de distribution des outils d'intelligence artificielle générative, à destination de leurs collaborateurs comme de leurs clients.
'EdgeSense AI transforme des milliers de magasins connectés en environnements IA-natifs où les produits, collaborateurs et clients interagissent grâce à une intelligence spatiale en temps réel et à une compréhension conversationnelle', explique le groupe.
En combinant localisation 3D, computer vision et modèles de langage naturel, cette solution permet aux environnements physiques de percevoir, d'interpréter et d'interagir de manière dynamique avec les consommateurs, les équipes en magasin et les produits.
Ainsi, EdgeSense AI permet aux points de vente de comprendre et d'anticiper les besoins des consommateurs en temps réel, leur proposant par exemple de recevoir instantanément un guidage précis jusqu'au rayon exact correspondant à leur demande.
VusionGroup a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
