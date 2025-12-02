Les marchés américains ont progressé mardi, portés par un rebond des valeurs technologiques e t par la flambée du titre Boeing, qui a galvanisé l'ensemble des indices.

Wall Street a clôturé en hausse ce mardi. Le S&P 500 a gagné 0,25% à 6 829,3 points, le Dow Jones a avancé de 0,39% à 47 474,4 points et le Nasdaq 100 a pris 0,84% pour atteindre 25 555,8 points.

Boeing s’est envolé de 10,16%, signant la plus forte progression du Dow Jones et du S&P 500. Le directeur financier Jay Malave a indiqué que le groupe anticipait une hausse des livraisons de ses avions 737 et 787 à l’horizon 2026, des déclarations qui ont ravivé la confiance des investisseurs après une période marquée par des difficultés opérationnelles.

MongoDB a bondi de près de 22% après avoir relevé ses prévisions annuelles et publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la dynamique de croissance du groupe dans les solutions de bases de données cloud.

Sur le front politique, Donald Trump a indiqué qu’il dévoilerait en début d’année prochaine le nom de la personne appelée à succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Selon le président américain, le secrétaire au Trésor Scott Bessent n’est pas candidat. Le mandat de Jerome Powell arrive à son terme en mai.

Dans un marché toujours attentif aux futures orientations de la Fed, la séance du jour a été dominée par le spectaculaire réveil de Boeing, offrant un soutien solide aux indices américains.