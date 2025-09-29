Alors qu'un shutdown fédéral se profile, les marchés américains poursuivent leur progression à un rythme mesuré.

Dans un contexte politique et économique délicat, les indices ont tout de même terminé dans le vert mardi. Le S&P 500 a gagné 0,26% à 6 661,2 points, porté par les valeurs technologiques, avec Nvidia en tête (+2,07%). Le Nasdaq 100 a progressé de 0,44% pour clôturer à 24 611,3 points, tandis que le Dow Jones s’est contenté d’une hausse de 0,15% à 43 316 points.

L’éventualité d’une paralysie budgétaire dès mercredi, date du début de l’exercice fiscal 2026, n’a pas pesé sur les indices. Une réaction qui peut s’expliquer selon une précédente étude de Goldman Sachs. Il y a quelques mois, la banque rappelait dans une note que les précédents shutdowns avaient eu peu d’effets durables sur les marchés financiers.

Les investisseurs auront toutefois plusieurs rendez-vous macroéconomiques importants cette semaine. L’indice ISM manufacturier sera publié mercredi à 16h, tandis que vendredi concentrera l’attention avec les chiffres du chômage et l’indice ISM des services.

Electronic Arts a bondi de 4,5% après l’annonce de son rachat pour 55 milliards de dollars, avec en perspective un retrait de la cote du studio de jeux vidéo. AppLovin a gagné 6,34% après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours.

Les valeurs liées au cannabis se sont littéralement envolées après une vidéo publiée par Donald Trump vantant les bienfaits du CBD issu du chanvre. Canopy Growth a ainsi bondi de 17,16%, Cronos Group de près de 13%, et Tilray Brands a explosé de plus de 60%.