Les investisseurs abordent la dernière ligne droite du mois d'octobre avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Après des semaines de turbulences, provoquées par les tensions autour des banques régionales, l'évolution du discours commercial et la fermeture partielle du gouvernement américain, qui a gelé la publication de données économiques clés, les marchés ont réussi à se maintenir à flot. La volatilité progresse, les valorisations restent élevées, mais l'appétit pour le risque perdure.

Les contrats à terme de Wall Street ont ouvert en hausse en ce début de semaine, alors que les opérateurs se préparent à une salve de résultats d'entreprises majeures telles que Tesla, Netflix, General motors et Procter & gamble. Les bénéfices du troisième trimestre des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de plus de 9% par rapport à l'an dernier, signe que les entreprises américaines restent résilientes malgré un contexte politique chaotique et des tensions commerciales persistantes.

Les prix du pétrole, eux, s'orientent à la baisse. Le Brent recule légèrement, laissant entrevoir un affaiblissement de la demande énergétique, ou peut-être un soulagement, les dernières tensions géopolitiques, qu'elles viennent de Russie, du Moyen-Orient ou d'Asie, n'ayant pas encore provoqué de choc d'approvisionnement.

La fermeture du gouvernement américain entre dans sa troisième semaine, bloquant la publication de l'indice des prix à la consommation, indicateur clé de l'inflation. Cette absence de données laisse les investisseurs naviguer à vue à l'approche de la réunion de la Fed prévue fin octobre. Les marchés anticipent une baisse de taux d'un quart de point, peut-être suivie d'une autre en décembre. Faute de chiffres solides, cette confiance relève davantage de la spéculation que de l'analyse. Pourtant, le marché demeure imperturbable et reste bullish.

Les investisseurs ont aussi appris à relativiser les turbulences politiques. Donald Trump alterne menaces et concessions commerciales, évoquant un possible allègement des droits de douane sur les produits chinois si Pékin relance ses achats de biens américains. En parallèle, il a brandi de nouvelles menaces tarifaires contre l'Inde et la Colombie, liant ces mesures aux importations de pétrole et à la lutte antidrogue. Le pic du VIX, l'indice de la peur, observé la semaine dernière, n'aura été qu'un feu de paille. Les opérateurs semblent avoir conclu que la paralysie de Washington ne suffira pas à enrayer la machine bénéficiaire des entreprises américaines.

En Asie, le marché japonais a bondi de près de 3% après l'annonce d'un accord de coalition conclu par le Parti libéral-démocrate, ouvrant la voie à Sanae Takaichi, pressentie pour devenir la première femme Première ministre du pays. La Chine, de son côté, a publié une croissance du PIB conforme aux attentes, mais en ralentissement par rapport aux trimestres précédents. Un nouveau plan de relance ne semble pas imminent.

Cotations du jour :

Dollar index : 98,540

Or : 4 255 USD

: 4 255 USD Pétrole brut ( BRENT ) : 60,97 USD ( WTI ) 56,82 USD

BRENT : 60,97 USD ( ) 56,82 USD États-Unis 10 ans : 4,01%

: 4,01% BITCOIN: 110 833 USD

