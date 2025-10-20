Les contrats à terme de Wall Street ont ouvert en hausse en ce début de semaine, alors que les opérateurs se préparent à une salve de résultats d'entreprises majeures telles que Tesla, Netflix, General motors et Procter & gamble. Les bénéfices du troisième trimestre des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de plus de 9% par rapport à l'an dernier, signe que les entreprises américaines restent résilientes malgré un contexte politique chaotique et des tensions commerciales persistantes.
Les prix du pétrole, eux, s'orientent à la baisse. Le Brent recule légèrement, laissant entrevoir un affaiblissement de la demande énergétique, ou peut-être un soulagement, les dernières tensions géopolitiques, qu'elles viennent de Russie, du Moyen-Orient ou d'Asie, n'ayant pas encore provoqué de choc d'approvisionnement.
La fermeture du gouvernement américain entre dans sa troisième semaine, bloquant la publication de l'indice des prix à la consommation, indicateur clé de l'inflation. Cette absence de données laisse les investisseurs naviguer à vue à l'approche de la réunion de la Fed prévue fin octobre. Les marchés anticipent une baisse de taux d'un quart de point, peut-être suivie d'une autre en décembre. Faute de chiffres solides, cette confiance relève davantage de la spéculation que de l'analyse. Pourtant, le marché demeure imperturbable et reste bullish.
Les investisseurs ont aussi appris à relativiser les turbulences politiques. Donald Trump alterne menaces et concessions commerciales, évoquant un possible allègement des droits de douane sur les produits chinois si Pékin relance ses achats de biens américains. En parallèle, il a brandi de nouvelles menaces tarifaires contre l'Inde et la Colombie, liant ces mesures aux importations de pétrole et à la lutte antidrogue. Le pic du VIX, l'indice de la peur, observé la semaine dernière, n'aura été qu'un feu de paille. Les opérateurs semblent avoir conclu que la paralysie de Washington ne suffira pas à enrayer la machine bénéficiaire des entreprises américaines.
En Asie, le marché japonais a bondi de près de 3% après l'annonce d'un accord de coalition conclu par le Parti libéral-démocrate, ouvrant la voie à Sanae Takaichi, pressentie pour devenir la première femme Première ministre du pays. La Chine, de son côté, a publié une croissance du PIB conforme aux attentes, mais en ralentissement par rapport aux trimestres précédents. Un nouveau plan de relance ne semble pas imminent.
Cotations du jour :
- Dollar index : 98,540
- Or: 4 255 USD
- Pétrole brut (BRENT): 60,97 USD (WTI) 56,82 USD
- États-Unis 10 ans: 4,01%
- BITCOIN: 110 833 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Apple fait l'objet d'une plainte antitrust déposée par 55 consommateurs chinois qui lui reprochent ses pratiques monopolistiques sur l'App Store et ses commissions élevées sur les applications.
- Une panne généralisée d'Amazon Web Services a été disruptive pour les principales plateformes, notamment Snapchat, Vodafone, Zoom, Lyft, Signal, Robinhood et Coinbase, mais les services sont progressivement rétablis.
- Micron se retirera du marché chinois des puces pour serveurs en raison des répercussions continues d'une interdiction prévue pour 2023, mais maintiendra ses ventes de puces dans d'autres secteurs chinois.
- Meta est en train de finaliser un accord de financement de 30 milliards de dollars avec Blue Owl Capital et Morgan Stanley pour son centre de données Hyperion basé en Louisiane.
- Pfizer et Astellas Pharma ont annoncé que leur traitement contre le cancer de la prostate combinant Xtandi et leuprolide réduisait le risque de décès de plus de 40% dans un essai de phase 3.
- L3Harris a décroché un contrat de 2,26 MdsUSD pour la livraison d'avions Bombardier modifiés à l'armée de l'air sud-coréenne.
- Amazon et IBM ont étendu leur partenariat dans le domaine du cloud et de l'IA afin de servir les secteurs public et privé en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
- Lockheed Martin est sur le point de recevoir une commande supplémentaire de l'Allemagne pour 15 avions F-35, d'une valeur d'environ 2,5 milliards d'euros.
- Winbond Electronics a acheté pour 2 MdsUSD taïwanais d'équipements mécaniques à Lam Research International.
- DP Poland a prolongé son contrat de franchise exclusive Domino's Pizza en Pologne jusqu'en 2035, avec une option de renouvellement jusqu'en 2045.
- Natera a annoncé une amélioration de 41% de la survie globale des patients atteints d'un cancer de la vessie dans le cadre de son essai IMvigor011.
- Amazon envisage un investissement potentiel dans la société de livraison allemande Flink, cherchant à lever moins de 100 millions d'euros pour son expansion.
- Boeing a reçu l'autorisation de la FAA d'augmenter la production mensuelle du 737 de 38 à 42 avions après des contrôles de sécurité.
- Jana Partners a pris une participation dans The Cooper Companies et fait pression pour trouver des alternatives stratégiques, notamment une fusion de son activité de lentilles de contact avec Bausch + Lomb.
- Amgen a annoncé que son médicament bemarituzumab avait considérablement amélioré la survie dans un essai de phase 3 sur le cancer gastrique.
-
L'Allemagne a l'intention d'acheter 15 avions F-35 supplémentaires aux États-Unis pour un montant de 2,5 milliards d'euros.
- TGS ASA a décroché un contrat pour une étude OBN 4D dans le golfe d'Amérique.
Recommandations des analystes :
- Darden Restaurants, Inc. : Goldman Sachs relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " avec un objectif de cours de 225 USD.
- Digital Realty Trust, Inc. : Wolfe Research relève sa recommandation de " neutre " à " surperformer " avec un objectif de cours de 194 USD.
- Qorvo, Inc. : Mizuho Securities abaisse sa recommandation de " neutre " à " sous-performant " et réduit son objectif de cours de 87 USD à 75 USD.
- Rexford Industrial Realty, Inc. : Wolfe Research abaisse sa recommandation de " surperformance " à " performance similaire ".
- Schlumberger Limited: Piper Sandler & Co relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " avec un objectif de cours relevé de 41 à 42 USD.
- Sempra: Barclays relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " et augmente son objectif de cours de 80 USD à 101 USD.
- Skyworks Solutions, Inc. : Mizuho Securities abaisse sa note de " neutre " à " sous-performant " et réduit son objectif de cours de 70 USD à 60 USD.
- Choice Hotels International, Inc. : JP Morgan maintient sa recommandation " sous-pondérer " et abaisse son objectif de cours de 124 USD à 99 USD.
- Electronic Arts Inc. : Morgan Stanley maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 148 USD à 210 USD.
- Incyte Corporation: BMO Capital Markets maintient sa recommandation " sous-performant " et relève le prix cible de 60 USD à 75 USD.
- Mongodb, Inc. : Arete Research maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 300 USD à 395 USD.