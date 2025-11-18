Le marché boursier américain devient de plus en plus volatil. La machine à rêves de l'IA est en perte de vitesse, la Fed a égaré sa baguette magique et même les géants de la technologie semblent avoir perdu leur cape. Avec des investisseurs aussi nerveux, une simple statistique sur les commandes industrielles pourrait pousser Wall street à se précipiter vers la sortie ou à créer une nouvelle bulle avant le dîner.

Wall Street a pris une habitude étrange : grimper vers des sommets improbables puis s'arrêter net. Hier, les indices US ont tenté deux brèves incursions en territoire positif en début de séance avant de glisser inexorablement dans le rouge. L'appétit pour le risque s'évapore. Les inquiétudes liées à des valorisations stratosphériques, l'espoir déclinant d'une baisse des taux en décembre et des paris de plus en plus hasardeux sur l'intelligence artificielle ont entraîné un repli général des actions. Même les géants de la tech chancellent.

Amazon, Nvidia, Alphabet dérivent désormais vers le bas dans les échanges avant séance. Les résultats imminents de Nvidia sont devenus une sorte de référendum sur tout le boom de l'IA. Si les chiffres s'avèrent moins qu'immaculés, les investisseurs pourraient conclure que le rallye reposait davantage sur l'imagination que sur les revenus. Le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, n'a guère apaisé les esprits en rappelant qu'aucune entreprise n'échapperait aux conséquences si le souffle de l'IA venait à retomber. L'anxiété est renforcée par une suspicion croissante : la frénésie d'investissement dans l'IA serait de plus en plus alimentée par la dette plutôt que par les flux de trésorerie.

La Réserve fédérale ne contribue guère à calmer le jeu. Il y a une semaine, les marchés pensaient qu'une baisse des taux en décembre était presque acquise. Il y a un mois, c'était quasiment un article de foi. Désormais, les investisseurs évaluent cette probabilité à environ 46%. Plusieurs responsables de la Fed tiennent un discours prudent, même si Christopher Waller reste favorable à un assouplissement. D'autres préfèrent y aller lentement, certains observateurs ne prévoyant que des baisses très modestes l'an prochain.

Parallèlement, le calendrier économique (récemment chamboulé par la plus longue fermeture de l'administration américaine de l'histoire) se remet péniblement en marche. Les commandes industrielles, les chiffres de l'emploi et d'autres publications retardées doivent arriver dans les prochains jours. Le rapport sur l'emploi de septembre, très attendu ce jeudi, est considéré comme l'événement principal, non parce qu'il révélera des secrets enfouis, mais parce que, dans un marché aussi fébrile, n'importe quelle donnée peut devenir un déclencheur.

Côté entreprises, les géants de la distribution publient leurs résultats. Home depot a abaissé ses prévisions de bénéfices en raison des incertitudes liées aux droits de douane. Walmart et Target dévoileront bientôt leurs performances, ce qui devrait indiquer si les consommateurs américains tolèrent encore des prix élevés. Dell, Coinbase, Robinhood et d'autres sont également sous pression. Même le bitcoin a attrapé la morosité ambiante, glissant à son plus bas niveau en sept mois.

Peu de données macroéconomiques seront à digérer aujourd'hui. Les discours des banquiers centraux américains continueront donc à donner le ton, avec une intervention de Michael Barr, membre du Board of Governors.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99,474

99,474 Or: 4 062 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 64,31 USD (WTI) 60.01

BRENT : 64,31 USD (WTI) 60.01 États-Unis 10 ans: 4,1%

10 ans: 4,1% BITCOIN: 91 431 USD

Actualités des entreprises :

GlobalFoundries a acquis Advanced Micro Foundry afin d'étendre ses capacités en matière de photonique sur silicium et sa présence en R&D à Singapour.



Trifork et Loft Dynamics vont lancer un simulateur de formation pilote, LoftHOME, pour le casque Vision Pro d’Apple.



Boeing a reçu une commande de 15 787 Dreamliners de la part de Gulf Air, élargissant ainsi un engagement antérieur.



Baidu a enregistré une perte nette de 11,2 milliards de yuans au troisième trimestre en raison de charges de dépréciation et d’une baisse de 7% de son chiffre d’affaires due à la faiblesse de la demande publicitaire.

La Commission européenne a ouvert une enquête sur Amazon Web Services et Microsoft Azure en vertu de la loi sur les marchés numériques pour comportement de contrôle d’accès potentiel.



Saba Capital Management a vendu des swaps sur défaillance de crédit sur des entreprises technologiques telles que Microsoft, Oracle, Amazon et Alphabet, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la dette des entreprises liée à l’IA.

La série iPhone 17 d’Apple a entraîné une hausse de 37% des ventes de smartphones en Chine en octobre par rapport à l’année précédente, capturant 25% du marché.



Hyatt Hotels a proposé des obligations senior d’une valeur de 400 MUSD afin de refinancer sa dette et pour ses besoins généraux.



AkzoNobel et Axalta vont fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions pour former un géant des peintures et revêtements d’une valeur de 17 MdsUSD.



Johnson & Johnson va acquérir Halda Therapeutics pour 3,05 MdsUSD afin d’élargir son portefeuille de produits oncologiques.



Sealed Air sera racheté par Clayton Dubilier & Rice dans le cadre d’une transaction de 6,2 MdsUSD.

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a averti qu’aucune entreprise, y compris Google, ne serait à l’abri si la bulle spéculative autour de l’intelligence artificielle venait à éclater.



Futu Holdings a annoncé une forte augmentation de ses bénéfices et de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes.



Raytheon a obtenu un contrat de 699 MUSD avec l’armée américaine pour son système de défense antimissile aérien NASAMS.

Les actions de XPeng ont subi une baisse de 9% après une baisse des marges sur les véhicules et la publication de prévisions modérées pour le quatrième trimestre.



Trip.com a enregistré une augmentation de 16% de son chiffre d’affaires et a presque triplé ses bénéfices au troisième trimestre grâce à une forte demande dans le secteur du voyage.



Databricks serait à la recherche d’un financement à une valorisation supérieure à 130 MdsUSD, en hausse de 30% par rapport à il y a deux mois.



Alibaba a lancé une application gratuite d’assistant IA, Qwen, qui intègre des outils de cartographie, d’achat et de productivité.



UBS et Ant International ont formé un partenariat blockchain afin d’améliorer les paiements transfrontaliers avec UBS Digital Cash.



Google va construire un centre de données et des câbles sous-marins sur l’île Christmas, dans le but de renforcer la connectivité dans l’océan Indien et le développement des énergies renouvelables.



XP Inc. a annoncé un dividende en espèces, le retrait d’actions propres et un nouveau programme de rachat d’actions à la suite d’un rapport positif au troisième trimestre.



James Hardie Industries a confirmé que l’acquisition d’AZEK avait dépassé les objectifs de réduction des coûts et stimulé les ventes nettes du deuxième trimestre.



Helmerich & Payne a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, mais aussi la remise en service de sept plates-formes de forage en Arabie saoudite.



Honda prévoit de reprendre progressivement la production normale dans ses usines automobiles nord-américaines à partir du 24 novembre.

Recommandations des analystes :