Wallix : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Wallix et remonte son objectif de cours de 25 à 31 euros, après la publication par la société de solutions de cybersécurité de ses résultats au titre du premier semestre 2025.



'Cette publication ne constitue pas un réel catalyseur, mais confirme que la trajectoire de croissance (rentable) et le cycle à venir apparaissent bien plus prometteurs', estime l'analyste, qui voit 'encore du potentiel en cas de bonne exécution'.



Selon lui, le potentiel de hausse du titre 'n'apparait pas totalement épuisé, notamment lorsqu'on considère le positionnement de Wallix, et les opportunités liées à un regain d'intérêt pour les solutions de cybersécurité souveraines à l'échelle européenne'.