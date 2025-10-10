Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Wallix et remonte son objectif de cours de 25 à 31 euros, après la publication par la société de solutions de cybersécurité de ses résultats au titre du premier semestre 2025.
'Cette publication ne constitue pas un réel catalyseur, mais confirme que la trajectoire de croissance (rentable) et le cycle à venir apparaissent bien plus prometteurs', estime l'analyste, qui voit 'encore du potentiel en cas de bonne exécution'.
Selon lui, le potentiel de hausse du titre 'n'apparait pas totalement épuisé, notamment lorsqu'on considère le positionnement de Wallix, et les opportunités liées à un regain d'intérêt pour les solutions de cybersécurité souveraines à l'échelle européenne'.
Wallix Group est spécialisé dans l'édition de suites logicielles de sécurité informatique. Le groupe propose des solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et réglementaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance (44,6%) ;
- vente de licences (25,6%) ;
- vente d'abonnements (21,4%) ;
- prestations de services professionnels (6,3%) ;
- prestations de services managés (1,8%) ;
- autres (0,3%).
71,8% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.