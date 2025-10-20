We.Connect augmente de 67% son résultat net semestriel

We.Connect dévoile un résultat net en hausse de 67,3% à 6,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, avec une marge d'exploitation en diminution de 0,9 point à 4,3% pour un chiffre d'affaires de 174,9 MEUR, en augmentation de 45,4%.



'Cette augmentation est essentiellement portée par l'acquisition fin juin 2024 de MCA Technology, l'activité organique ressortant stable par rapport à celui du premier semestre de l'année précédente', précise le spécialiste des accessoires high-techs.



Fort de la solide performance du premier semestre et de l'intégration réussie de MCA Technology, la société aborde la seconde partie de l'exercice 2025 avec confiance, avec un chiffre d'affaires annuel pro forma avoisinant 500 MEUR.



'L'acquisition d'Exertis France et d'Exertis Iberia, finalisée début septembre, constitue une étape majeure dans le développement du groupe et lui permet de franchir un nouveau cap en termes de taille et de présence internationale', précise-t-elle.