Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 26,82% au 31/12/2024 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,27% ; prestations de formation), Stahl (68,07% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,94% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,94% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (82,02% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises) et Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire). Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.