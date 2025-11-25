Wendel indique avoir signé, le 24 novembre, l'accord d'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs, au terme des négociations exclusives annoncées le 24 octobre dernier.

Société d'investissement privé globale se concentrant sur le mid-market, Committed Advisors gère 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte de tiers et a finalisé plus de 220 transactions depuis sa création.

Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (y compris l'obtention des autorisations réglementaires), Wendel estime que cette transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.