Wise entouré après un 4e trimestre comptable dynamique
Wise grimpe de 5% à Londres, à la suite de la publication par la société de technologies financières, spécialisée dans les services de transfert d'argent transfrontalier, de chiffres d'activité solides au titre de son 4e trimestre 2025-2026.
Son volume des transactions transfrontalières trimestrielles a en effet progressé de 26% en glissement annuel (+27% à taux de change constant), pour atteindre 49,4 MdsGBP, avec 11,3 millions de clients actifs (+22% en rythme annuel).
Le groupe britannique pointe aussi une poursuite de la diversification de ses revenus à travers le compte Wise, avec une croissance des avoirs clients de 37% à 29,4 MdsGBP, et une hausse de 29% des revenus liés aux cartes et autres services.
Toujours en rythme annuel, le nombre de clients actifs Wise Business a progressé de 26% pour atteindre 572 000 au cours du trimestre, tandis que les volumes ont de nouveau fortement progressé (+35%).
Le revenu sous-jacent trimestriel s'est élevé à 435,3 MGBP, en hausse de 24%, à la fois en données publiées et à taux de change constant, portant le total sur l'ensemble de l'exercice écoulé à 1,61 MdGBP (+18% au total et +19% à changes constants).
Wise maintient sa prévision d'une marge de résultat avant impôt sous-jacente pour l'exercice 2025-2026 proche du haut de la fourchette de 13 à 16% (incluant les coûts liés à la double cotation prévue aux États-Unis et à Londres).
Wise plc est une entreprise technologique mondiale basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la fourniture de services de transfert d'argent transfrontalier. Ses produits comprennent les transferts d'argent internationaux, le compte Wise, la carte de débit internationale, la carte d'argent de voyage, le transfert de gros montants, la réception d'argent, la plateforme Wise, Wise business, la carte de débit business et les paiements de masse. Le produit de transfert d'argent international propose des virements bancaires, des cartes de débit et des cartes de crédit. Le compte Wise propose 40 devises à utiliser ou à conserver, ainsi que la possibilité de recevoir de l'argent à l'international, avec les détails du compte et les IBAN pour neuf devises. Le produit Travel money card propose des cartes de devises pour tous les voyages. La carte de voyage Wise offre également un taux de change sur Google pour les dépenses dans plus de 40 devises différentes. La plateforme Wise est utilisée par les banques, les grandes entreprises et d'autres entreprises. La plateforme Wise est utilisée par divers secteurs, notamment les banques, les entreprises technologiques, les plateformes en nuage et d'autres encore.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.