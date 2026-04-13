Wise entouré après un 4e trimestre comptable dynamique

Wise grimpe de 5% à Londres, à la suite de la publication par la société de technologies financières, spécialisée dans les services de transfert d'argent transfrontalier, de chiffres d'activité solides au titre de son 4e trimestre 2025-2026.

Son volume des transactions transfrontalières trimestrielles a en effet progressé de 26% en glissement annuel (+27% à taux de change constant), pour atteindre 49,4 MdsGBP, avec 11,3 millions de clients actifs (+22% en rythme annuel).



Le groupe britannique pointe aussi une poursuite de la diversification de ses revenus à travers le compte Wise, avec une croissance des avoirs clients de 37% à 29,4 MdsGBP, et une hausse de 29% des revenus liés aux cartes et autres services.



Toujours en rythme annuel, le nombre de clients actifs Wise Business a progressé de 26% pour atteindre 572 000 au cours du trimestre, tandis que les volumes ont de nouveau fortement progressé (+35%).



Le revenu sous-jacent trimestriel s'est élevé à 435,3 MGBP, en hausse de 24%, à la fois en données publiées et à taux de change constant, portant le total sur l'ensemble de l'exercice écoulé à 1,61 MdGBP (+18% au total et +19% à changes constants).



Wise maintient sa prévision d'une marge de résultat avant impôt sous-jacente pour l'exercice 2025-2026 proche du haut de la fourchette de 13 à 16% (incluant les coûts liés à la double cotation prévue aux États-Unis et à Londres).