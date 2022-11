ARA US Hospitality Trust est un groupe à compartiments multiples basé à Singapour, composé de ARA US Hospitality Property Trust (ARA H-REIT), un fonds d'investissement immobilier, et de ARA US Hospitality Management Trust (ARA H-BT), un fonds commercial. Ses unités ARA H-REIT et ARA H-BT ont pour objectif d'investir principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille de biens immobiliers productifs de...