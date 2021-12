Lire la suite Athira Pharma, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de petites molécules pour restaurer la santé neuronale et arrêter la neurodégénérescence. Le pipeline de la société est construit à partir de sa plateforme de découverte de médicaments, la plateforme ATH, et consiste en une série de petites molécules qui sont conçues pour cibler soit le système... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda 05/01 Présentation