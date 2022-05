Lire la suite China Shenshan Orchard Holdings Co Ltd, anciennement Dukang Distillers Holdings Ltd, est une société principalement engagée dans la production de fruits. Les principales activités de la société sont la plantation, la culture et la vente de kiwis. La société mène des activités liées aux kiwis par le biais de sa filiale Chibi Shenshan Xingnong Agriculture Technology Co Ltd. Secteur Pêche et agriculture Agenda 09/02 Publication de résultats