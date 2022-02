Lire la suite Creative Medical Technology Holdings, Inc. est une société de biotechnologie de stade commercial axée sur l'immunologie, l'urologie, l'orthopédie et la neurologie, qui utilise des traitements à base de cellules souches adultes et des technologies régénératives connexes pour le traitement de multiples indications. La société mène ses activités commerciales par l'intermédiaire de sa filiale, Creative Medical... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda -