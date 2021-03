DAIHEN Corporation est engagée dans la fabrication, la vente et la réparation de divers transformateurs, machines à souder, robots industriels, alimentation électrique pour la génération de plasma, et robots de transport propres. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de l'équipement de puissance électrique fabrique, vend et répare divers transformateurs, des installations de réception et de...