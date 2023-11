Green Dot Corporation est une société de technologie financière et une holding bancaire. Elle propose un ensemble de services financiers aux consommateurs et aux entreprises, notamment des cartes de débit, de chèque, de crédit, prépayées et de paie. Son secteur d'activité comprend les services aux consommateurs, les services interentreprises et les services de transfert de fonds. Le secteur des services aux consommateurs comprend des programmes de comptes de dépôt, tels que des comptes chèques, des cartes prépayées, des cartes de crédit décrochées et des cartes-cadeaux destinées aux consommateurs. Son segment B2B Services consiste en des partenariats avec des entreprises de consommation et de technologie aux États-Unis qui met ses produits et services bancaires à la disposition de leurs consommateurs, de leurs partenaires et de leur main-d'œuvre grâce à l'intégration avec sa plateforme bancaire (le Banking-as-a-Service) et une plateforme de paie qui propose aux entreprises (le canal Employeur) de faciliter les paiements pour la main-d'œuvre. Le secteur des services de transfert de fonds comprend les services de transfert de fonds et les services de traitement des remboursements d'impôts.